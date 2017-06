Băcăuanii sunt invitați sâmbătă, începând cu ora 11.00, în Parcul Trandafirilor, unde au posibilitatea să asiste la un concert de calitate susținut de instrumentiștii Muzicii militare a garnizoanei Bacău. Locul de întâlnire este foișorul din Parcul Trandafirilor, unde, fiecare iubitor al muzicii, poate ocupa un loc la umbră și își poate bucura simțurile cu acordurile inconfundabile ale muzicii militare. Programul muzical cuprinde o gamă vastă de melodii, de la marșuri, valsuri și chiar muzică de petrecere. Concertul din Parcul Trandafirilor este unul aniversar pentru că pe 1 iulie se împlinesc 186 de ani de la înființarea Muzicii militare. 4 SHARES Share Tweet

