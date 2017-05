Concentrare maximă la Transilvania Rally pentru Adrian Răspopa

După debutul excelent în sezonul 2017 al Campionatului Național de Raliuri Dunlop avut la Tess Rally Brașov, unde s-au impus la categoria automobilelor cu 2 Roți Motrice, Adrian Răspopa și Cosmin Diacu se vor lupta în acest weekend pentru o nouă victorie la Transilvania Rally Cluj, etapă care face parte din Campionatul European de Raliuri TER (Tour European Rally).

Programat în perioada 5-6 mai, Transilvania Rally propune în acest an concurenților un traseu extins, compus din 14 probe speciale de aproximativ 160 kilometri dar și mai multe puncte de atracție pentru fanii sporturilor cu motor din România: proba specială Florești are o configurație de tip ‘circuit’ iar pe ea vor lua startul până la cinci autoturisme în același timp iar superspeciala va fi organizată în premieră pe un circuit stradal, în jurul stadionului Cluj Arena și al Sălii Polivalente, amplasamente ce permit o vizionare foarte bună a spectacolului automobilistic.

‘Sunt extrem de mulțumit de startul acestui sezon al Campionatului Național de Raliuri, grație victoriei de la categoria automobilelor cu 2 Roți Motrice dar și a locului opt în clasamentul general obținut la Tess Rally Brașov! Am reușit să aducem lângă noi un nou partener, Adama, o companie de top din industria de protecție a plantelor și cu care avem în comun, pe lângă multe altele, felul în care reacționăm la momente critice: observăm, acționăm rapid și obținem rezultate!’ spune Adrian Răspopa înainte de plecarea spre Transilvania Rally.

‘Nu cred că este vreun secret faptul că nu ma simt în largul meu la etapa de la Cluj, programată în acest weekend. Anul trecut nu am luat startul aici, în urmă cu doi ani am avut parte de o ieșire serioasă în decor care s-a soldat cu distrugerea mașinii iar în 2014 am fost nevoit să mă opresc după trei probe parcurse tot din cauza unei incursiuni în afara traseului. Totuși, anul acesta mi-am propus să fiu cât mai concentrat, să ne luăm notițe cât mai exacte la recunoașteri și să mărim ritmul pe parcursul raliului întrucât vom avea elemente de comparație și din afara campionatului nostru. Din fericire sau din păcate se pare că sunt șanse să plouă la Cluj în acest weekend și va trebui să avem și un setup cât mai bun al mașinii în aceste condiții.’ a explicat Adrian Răspopa strategia sa pentru Transilvania Rally.

Adrian Răspopa are și un obiectiv secundar la Cluj, în calitate de organizator al Raliului Moldovei Bacău, etapă din Campionatul Național de Raliuri al României programată în perioada 17-18 iunie. ‘Deja am început să resimt presiunea suplimentară creată de evenimentul pe care îl organizez. Sper să mă inspire lucrurile bune pe care sunt convins că le vom vedea la Transilvania Rally și de ce nu, să le preluăm și noi. Trebuie să identific câteva atuuri pe care Raliul Moldovei Bacău le poate genera în întrecerea pe care o avem cu ceilalți organizatori de etape.’ a mai spus Adi Răspopa.

Transilvania Rally programează în prima zi, cea de vineri, 5 mai, patru probe speciale, Tarnița (circa 25 km), Beliș 1 (circa 14 km), Râșca (22 km) și Florești (circa 7,2 km), startul în raliu fiind la ora 16:00. A doua zi, sâmbătă, se vor desfășura restul de nouă probe speciale și superspeciala, astfel: Valea Fericirii 1 (circa 10 km), Beliș 2 (14 km), Mănăstireni 1 (9 km), Dângău 1 (12 km), Florești 2 (7,2 km), Florești 3 (7,2 km), Valea Fericirii 2 (10 km), Mănăstireni 2 (9 km) și Dângău 2—Power Stage (12 km).

Mihai Popescu