Concediu si indemnizatie pentru parintii adoptivi

Parintii care vor sa infieze un copil vor beneficia de anumite facilitati, cea mai importanta fiind acordarea concediului de acomodare si a unei indemnizatii.

Mai exact, cei care solicita adoptarea unui copil si sunt salariati ori realizeaza venituri din activitati independente sau agricole pot cere un concediu de maximum un an, care va include si perioada incredintarii. In acest timp oricare parinte dintre cei doi soti adoptivi primeste o indemnizatie lunara de acomodare in cuantum de 1.700 lei (3,4 ori indicatorul social de referinta, care este acum in cuantum de 500 lei), din ziua urmatoare celei in care este pusa in executare hotarârea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

“Noile reglementari au intrat in vigoare luna trecuta si imediat mai multi parinti adoptivi au depus cerere pentru acordarea concediului si a indemnizatiei, ne-a spus Teodor Agachi, directorul Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Bacau. Dintre ei, sase deja au fost pusi in plata in luna septembrie. Parintii se pot adresa institutiei noastre, pentru acordarea concediului si a indemnizatiei, in termen de 90 de zile de la pronuntarea hotarârii judecatoresti de incredintare a copilului.”

Noile reglementari legislative prevad si ca parintele adoptator beneficiaza de plata contributiei de asigurari de sanatate, din bugetul de stat. Totodata, el nu datoreaza impozit si nici contributie de asigurari sociale (la pensia publica) pentru indemnizatia primita.

Perioada respectiva este asimilata stagiului de cotizare la obtinerea si plata concediului medical, a pensiei, a ajutorului de somaj si a concediului si indemnizatiei de crestere a copilului. La pensie, contributia pentru concediul de acomodare este calculata ca reprezentând 25 la suta din câstigul salarial mediu brut din perioada respectiva.

Cererea si documentele necesare se depun la AJPIS Bacau. Angajatorii care vor refuza sa acorde concediul de acomodare vor fi sanctionati cu amenda contraventionala intre 1.000 si 2.500 lei. Totodata, in timpul concediului, ei nu-i pot disponibiliza pe parintii adoptivi si sunt obligati sa le acorde acestora timp liber platit, in limita a 40 ore pe an, pentru obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice cu copilul.