Nu mai sunt mulţi, dar sunt uniţi. Vorbim aici de comunitatea germană din Bacău, ai cărei membri fac parte din Forumul Democrat German (preşedinte Mihai Todaşcă), care s-au reunit sâmbătă, de la ora 13.00, la Hotel „Decebal", pentru a marca şi sărbători, cu o întârziere care a avut cauze obiective, „Ziua Unităţii Germaniei". Spre deosebire de alţi ani, la această sărbătoare au fost invitaţi şi etnici germani din Oneşti, Moineşti, Buhuşi şi Piatra Neamţ. „Aşa cum mi-am propus de când am acceptat această funcţie, eu, noi, nu facem politică, politica noastră este cea a muzicii, dansului, prieteniei şi armoniei. De aceea suntem astăzi aici, să marcăm prin muzică şi dans «Ziua Naţională a Germaniei» sau «Ziua Unităţii Germaniei». Avem invitate formaţii de muzică, de dansuri germane din Bacău, din P. Neamţ, Moineşti şi Buhuşi, formaţii şi interpreţi de la alte fundaţii, cum este cea de la Săuceşti, care ne vor încânta cu melodiile noastre tradiţionale, cu dansurile specifice, pe care le mai auzim şi le mai vedem, pe viu, doar cu această ocazie. I-am invitat alături de noi, la sugestia doamnei Carmen Cobliş, director al Forumului Democrat German, Regiunea Extracarpatică, prezentă aici, alături de noi, pe toţi etnicii germani din această parte de ţară. Cu ocazia sărbătorii noastre sunt alături şi împreună cu noi şi prietenii de la Uniunea Armenilor din România, Uniunea Italienilor şi de la Comunitatea Evreilor din Bacău. Le mulţumesc tuturor pentru că au răspuns invitaţiei şi, aşa cum le-am transmis şi direct, îi felicit pe toţi etnicii germani, pe toţi românii, prietenii noştri dintodeauna, alături de care trăim şi ne înţelegem bine", ne-a declarat Mihai Todaşcă, preşedinte al FDG din Bacău. În faţa invitaţilor şi participanţilor, Mihaela şi Ulrich Brunhuber au vorbit despre importanţa şi semnificaţia zilei de 3 octombrie, declarată ca Ziua Unităţii Germaniei, când, după mai multe evenimente, cele două republci germane sau unit şi au format, aşa cum era normal, o singură ţară – Germania. Au evoluat apoi foramţiile de muzică şi dansuri „Ringelreihn", copii şi tineri, de la Colegiul Naţional „George Apostu" din Bacău (profesor coordonator Simona Baicu), „Sonnenschein" (Rază de Soare) din Moineşti, „Harmonie" şi „Edelweiss" (Floare de colţ) din Piatra Neamţ, şi, dacă mai avea nevoie de prezentare „Zwei mal Zwei" (Doi ori doi), din Bacău, înfiinţată şi condusă de Mihai Todaşcă.

