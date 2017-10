Economie Comunicat de presă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului „Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie publicitară a societăţii Allgest VGC S.R.L” ALLGEST VGC SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie publicitară a societăţii Allgest VGC S.R.L”, Cod SMIS 104686. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. ALLGEST VGC SRL a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.

Proiectul va fi derulat în

Municipiul Bacau, în perioada 01.09.2016 – 31.05.2018 şi are o valoare totală de 774,622.58 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 441.979,57 lei din FEDR si 77.996,39 din Bugetul National. Date de contact:

Vasile Barbuta, Administrator

Tel: 0747604453

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

