Actualitate Comunele Zemeș și Solonț au rămas fără gaze de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Alimentarea cu gaze a comunelor Zemes si Solont a fost intrerupta miercuri dimineata, ca urmare a unei avarii aparute pe conducta care alimenteaza cele doua localitati. Echipele de interven]ie sunt la fa]a locului si remediaza defectiunea, astfel ca alimentarea ar putea fi reluata dupa ora 14. Locuitorii sunt sfatuiti de reprezentantii Delgaz Grid ca dupa ce gazul revine sa supravegheze focurile, astfel ca sa previna efectele unor eventuale intreruperi. (O.P.) 6 SHARES Share Tweet

