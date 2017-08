Actualitate Comuna Parincea are târg „european” de Silvia Patrascanu -

Primăria Parincea a deschis, luni dimineață, noul târg, investiție de care vor beneficia atât locuitorii comunei, cât și cei din împrejurimi. „Vechiul târg funcționa în centrul localității și instituțiile de sănătate publică nu ne mai autorizau sanitar. Conform normelor europene, târgul trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 500 de metri de ultima casă", a explicat Sorin Roșu, primarul comunei. Obiectivul a fost realizat din fonduri europene și proprii: suma nerambursabilă atrasă de primărie a fost de 402.366 de lei, iar contribuția Consiliului Local Parincea, de 347.203 de lei. Fermierii găsesc aici zone îngrădite special pentru animale: un țarc amenajat pentru găini, gâște, curci, altul pentru capre și oi, un țarc pentru vite și cai și unul separat pentru porci. În afară de acestea, târgul are tarabe acoperite, chioșcuri cu vitrine frigorifice și spații de depozitare, organizate pe o suprafață totală de 12.865 de metri pătrați.