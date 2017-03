Multimedia Comuna Balcani de Desteptarea -

Comuna se află în marginea nordică a județului, la limita cu județul Neamț, pe valea râului Tazlăul Mare în zona în care primește afluenții Schit și Frumoasa. Este traversată de șoseaua județeană DJ155A, care o leagă spre sud de Pârjol și Ardeoani (unde se termină în DN2G) și spre nord în județul Neamț de Tazlău, Borlești și Roznov (unde se intersectează cu DN15), Girov (unde se intersectează cu DN15D), Dobreni (unde se intersectează cu DN15C), Negrești și Crăcăoani (unde se termină tot în DN15C). Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Balcani se ridică la 7.173 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.051 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (93,77%). Principalele minorități sunt cele de romi (2,09%) și ceangăi (1,41%). Pentru 2,06% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (70,95%), cu o minoritate de romano-catolici (26,84%). Pentru 2,02% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Schitu-Frumoasa, făcea parte din plasa Tazlăul de Sus a județului Bacău și avea în compunere satele Schitu-Frumoasa și Rățeni, cu o populație de 712 locuitori. În comună existau o școală, două biserici, o fabrică cu aburi și un fierăstrău de apă.[6] Alte sate ale comunei (Balcani, Ludași) făceau la acea vreme parte din comuna Băsăști. Anuarul Socec din 1925 consemnează desființarea comunei Schitu-Frumoasa și înglobarea ei în comuna Băsăști din plasa Tazlău a aceluiași județ. Comuna Schitu-Frumoasa a fost însă reînființată în 1931, cu satele Balcani-Marginea, Căpățâna, Căsoasa, Ghidionu, Ludaș, Rețeni și Schitu-Frumoasa. Reședința comunei era satul Balcani-Marginea, și ulterior, denumirea comunei a fost și ea schimbată în Balcani. În 1950, comuna Balcani a fost transferată raionului Buhuși și apoi (după 1964[10]) raionului Moinești din regiunea Bacău. În 1968 a revenit la județul Bacău, reînființat, tot atunci fiind desființate satele Căpățâna, Căsoasa, Ghidion și Rețeni (înglobate în satul Schitu Frumoasa. 0 SHARES Share Tweet