Componența noului Guvern propus de PSD-ALDE de Desteptarea - Noul Guvern, propus de PSD-ALDE, are în componență 24 de miniștri, dintre care doi dețin și funcția de vicepremier, și doi miniștri delegați. În Guvernul propus de majoritatea parlamentară, opt funcții de ministru sunt deținute de femei. Miniștrii propuși de PSD: * Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și al Fondurilor Europene — Sevil Shhaideh, viceprim-ministru * Ministrul Economiei — Alexandru Petrescu * Ministrul pentru Românii de Pretutindeni — Andreea Păstârnac * Ministrul delegat pentru Fonduri Europene — Mihaela Virginia Toader * Ministrul delegat pentru Afaceri Europene — Ana Birchall * Ministrul Afacerilor Interne — Carmen Daniela Dan * Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — Petre Daea * Ministrul Apărării Naționale — Gabriel Leș * Ministrul Culturii și Identității Naționale — Ionuț Vulpescu * Ministrul Educației Naționale — Pavel Năstase * Ministrul Cercetării și Inovării — Șerban Constantin Valeca * Ministrul Finanțelor Publice — Viorel Ștefan * Ministrul Justiției — Florin Iordache * Ministrul Apelor și Pădurilor — Adriana Petcu * Ministrul Muncii și Justiției Sociale — Lia Olguța Vasilescu * Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale — Augustin Jianu * Ministrul Sănătății — Florian Bodog * Ministrul Tineretului și Sportului — Marius Alexandru Dunca * Ministrul Transporturilor — Răzvan Alexandru Cuc * Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social — Gabriel Petrea * Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat — Florin Nicolae Jianu * Ministrul Turismului — Mircea Titus Dobre Miniștrii propuși de ALDE: * Ministrul Mediului — Daniel Constantin, viceprim-ministru * Ministrul Afacerilor Externe — Teodor Meleșcanu * Ministrul Energiei — Toma Petcu * Ministrul pentru Relația cu Parlamentul — Grațiela Gavrilescu AGERPRES

