Companiile care ofera tichete cadou au angajati mai motivati

Atunci cand sunt intrebati in mod spontan ce presupune calitatea vietii la locul de munca, atat angajatii, cat si angajatorii romani cred ca aceasta este favorizata de o atmosfera placuta, conditii fizice si tehnologice optime, un salariu bun insotit de compensatii si beneficii adecvate, precum si de oportunitatile de dezvoltare personala si profesionala. Printre beneficiile cele mai dorite de angajati se numara tichetele cadou (77%), alaturi de tichetele de masa (79%) si asigurarile medicale.

Beneficiile salariale joaca, astfel, un rol important in cresterea motivarii si satisfactiei angajatilor, iar fiecare companie stie din experienta ca fara salariati multumiti si motivati nu poate valoriza la maximum oportunitatile de dezvoltare.

In ceea ce priveste tichetele cadou, cele oferite de Up Romania vin la pachet cu numeroase beneficii. Tichetele cadou Cadhoc sunt deductibile fiscal si sunt scutite de contributiile patronale si salariale, atunci cand valoarea tichetelor este in cuantum de 150 de lei pentru fiecare persoana si sunt acordate cu ocazia Craciunului, a Pastelui, a zilelor de 1 Iunie si 8 Martie sau sarbatorilor similare ale altor culte religioase. Mai mult, tichetele cadou pot fi scutite de impozit in limita sumei de 150 lei, acordate atat pentru angajati, cat si pentru copiii minori ai acestora, iar faptul ca sunt socotite drept cheltuieli sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit pana la 5% din fondul de salarii brut anual.

Un alt avantaj il reprezinta simplificarea logistica, pe care tichetul Cadhoc o ofera. Nu mai este nevoie de timp suplimentar pentru cautarea, cumpararea, sortarea, impachetarea si distribuirea cadourilor. Mai mult decat atat, beneficiarii se bucura de o gama variata de produse pe care le pot cumpara de la peste 55.000 de parteneri din intraga tara. Lista produselor este diversificata, de la articole vestimentare si incaltaminte, la bijuterii, carti, jucarii, obiecte de mobilier, decoratiuni, electronice, electrocasnice sau servicii de turism.

Tichetele cadou ofera garantia unui cadou potrivit si asteptat, un element de plus valoare constituindu-l si efectul de surpriza, care este obtinut prin posibilitatea inscriptionarii tichetului cu un mesaj de felicitare sau multumire, cu numele angajatului si logo-ul companiei. Companiile mici, chiar si cele cu un angajat, pot beneficia in aceeasi masura de sistemul tichetelor cadou, asemenea companiilor mari.

Up Romania, noua identitate a Chčque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, un grup international si solid. Cu o prezenta de peste 14 ani in Romania, compania ofera celor peste 20.000 de societati client diverse instrumente de motivare si recompensare materializate in tichete pe suport de hartie si carduri de masa Chčque Déjeuner, tichete cadou Cadhoc, vouchere de vacanta Chčque Vacances, tichete sociale Chčque de Services, tichete sociale pentru gradinita si tichete de cresa Chčque Bébé.

Alaturi de avantajele fiscale oferite, tichetele Up Romania sustin diversificarea pachetului de extra beneficii, stimuleaza, fidelizeaza angajatii si cresc puterea de cumparare pentru 700.000 de beneficiari. Prin produsele sale, dar si prin intelegerea profund umana a nevoilor consumatorilor, Up Romania se dedica misiunii sale de a simplifica viata tuturor celor cu care intra in contact, de-a lungul intregului lant furnizor-client-beneficiar-afiliat.

