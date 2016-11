Compania E.ON, achitata in dosarul exploziei de pe Martir Horea

Curtea de Apel Bacau a desfiintat partial sentinta data de instanta de fond in dosarul exploziei de la blocul 22, de pe strada Martir Horea, in care au fost trimisi in judecata compania E.ON si sapte angajati ai acesteia.

Instanta de apel a achitat compania E.ON atât pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa, dar si pentru cea de distrugere din culpa, „întrucât faptele nu au fost savârsite cu forma de vinovatie ceruta de lege”.

Si angajatii companiei au primit achitare dar numai pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa. Au fost mentinute condamnarile date de Judecatoria Bacau angajatilor E.ON, de câte un an de inchisoare cu suspendare, pentru infractiunea de distrugere din culpa.

Decizia este definitiva.

Reamintim ca la sfârsitul anului trecut, compania E.ON si sase angajati ai acesteia au fost gasiti vinovati, in prima instanta, pentru explozia produsa in urma cu sase ani. Compania E.ON a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 375.000 de lei.

Decizia s-a bazat pe expertiza facuta de INCD-INSEMEX Petrosani care a aratat ca explozia s-a produs ca urmare a migrarii prin sol a gazului metan provenit de la conducta subterana de distributie a gazelor naturale, fisurata din cauza coroziunii.

Concluziile expertizei au atras raspunderea E.ON, insa, compania a refuzat constant sa-si asume vreo vina în tot acest dezastru si a angajat un expert independent care sa combata expertiza INSEMEX.

Cu toate acestea, anul trecut, inainte de finalizarea procesului pe fond, E.ON a decis sa incheie intelegeri cu victimele deflagratiei in ceea ce priveste despagubirile cerute.