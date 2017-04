Compania de Drumuri reziliază contractul pentru execuția Variantei Ocolitoare Bacău

Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis antreprenorului turc Eko Insaat Ve Ticaret AS înștiințarea de reziliere a contractului pentru execuția Variantei de Ocolire a municipiului Bacău, după ce acesta a anunțat oficial că este în imposibilitatea de a susține financiar lucrările.

„După ce antreprenorul turc a anunțat oficial că este în imposibilitatea de a susține financiar lucrările, CNAIR SA a transmis acestuia înștiințarea de reziliere a contractului, în data de 12.04 2017. Compania va lua măsuri pentru reținerea garanției de bună execuție, în cuantum de 39.388.139,84 lei și a garanției pentru plata avansului în cuantum de 74.089.091,03 lei”, se menționează într-un comunicat al companiei, remis joi AGERPRES.

În perioada imediat următoare, CNAIR va întreprinde demersurile necesare pentru reluarea în regim de urgență a procedurii de atribuire a lucrărilor de execuție pentru Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău.

La începutul lunii aprilie, CNAIR a fost informată de Eko Insaat Ve Tic AS că se află într-o situație financiară dificilă, generată de evoluția negativă a unor proiecte gestionate pe alte piețe, care a dus la blocarea accesului la conturile bancare. În context, antreprenorul turc a anunțat că se află în imposibilitatea gestionării proiectului de execuție a Variantei de Ocolire Bacău, din cauza măsurilor restrictive impuse în țara de origine, situație care va afecta și sucursala din România.

Potrivit prevederilor contractuale, beneficiarul este îndreptățit să rezilieze contractul, inclusiv dacă antreprenorul abandonează lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din contract ori dacă devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor legislației în vigoare) are un efect similar unor astfel de situații sau evenimente.

„Menționăm că antreprenorul Eko Insaat Ve Ticaret AS a semnat contractul de execuție a lucrărilor în data de 01.04.2015. Cu o valoare de 393.881.398,36 lei, fără TVA, contractul privind Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău era propusă pentru finanțare prin POIM 2014 — 2020. Lucrările pentru cei 30,7 kilometri ai acestei Variante Ocolitoare au fost demarate pe data de 25.05.2016 și urmau să fie executate în termen de 24 de luni. Perioada de garanție era de 24 de luni, conform contractului. Până la data notificării oficiale, Eko Insaat Ve Ticaret AS a realizat aproximativ 2% din lucrările prevăzute”, precizează CNAIR.

AGERPRES