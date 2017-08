Prefectul Bacăului s-a deplasat și ieri, împreună cu membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la groapa de gunoi, pentru a urmări în detaliu stadiul intervențiilor, dar și al măsurilor care s-au luat.

Alături de prefectul Coșa, au fost prezenți președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, subprefectul județului, Valentin Ivancea, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, locotenent colonel Ovidiu Cărășel, împuternicit prim-adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” (ISU) și șefii serviciilor publice deconcentrate Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, precum și Corina Diana Bostan de la Administrația Națională de Meteorologie – sucursala Bacău și secretariatul tehnic al CJSU.

„În acest moment (ieri, la prânz, n.r.), s-a acoperit cu pământ acel gunoi de la groapă, în proporție de 95%. Nu mai arde nimic, situația e remediată, mai fumegă undeva, la nici 2%. Am dispus înlocuirea acelor țevi de captare a gazelor emise, iar Primăria Bacău s-a conformat imediat și a realizat și acest lucru. Am urmărit permanent situația de acolo și totul este sub control. Direcția de Sănătate Publică a monitorizat permanent situația cazurilor prezentate la UPU Bacău, nefiind înregistrate situații de intoxicații sau altfel de afecțiuni în rândul populaței. La rândul său, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a monitorizat cele două stații, valoarea medie a emisiilor de gaze înregistrate fiind în parametrii prevăzuți de lege. Deși mai sunt urme de miros de deșeuri arse și de fum în atmosferă, acesta nu reprezintă un pericol pentru populație. Situația este monitorizată permanent prin toate instituțiile implicate”.

Maricica Coșa, prefectul Bacăului