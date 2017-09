Comisia juridică a Senatului a dat marți aviz negativ cererii de începere a urmăririi penale a ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. ‘În urma examinării cererii Parchetului General, a examinării materialului probator, în urma audierii domnului Ilie și a dezbaterilor din cadrul Comisiei juridice, Comisia a decis, cu șapte voturi împotrivă și patru pentru, să nu recomande plenului Senatului formularea unei cereri de urmărire penala față de domnul Viorel Ilie’, a anunțat președintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc. Acesta a explicat că „nu e vorba de un vot pro sau contra” și că decizia finală va aparține plenului Senatului. „Titularul acestei acțiuni este plenul Senatului. Comisia a examinat solicitarea, materialul probator și s-a pronunțat cu privire la o anumită faptă, la o anumită încadrare juridică într-un anumit context, urmând ca plenul Senatului, titularul acestei acțiuni, să decidă în final”, a adăugat Cazanciuc, cu precizarea că votul a fost secret. Senatorul PNL Iulia Scântei a spus la rândul său că votul din Comisie anticipează ceea ce se va întâmpla în plenul Senatului. „Votul de astăzi probabil că anticipează și un vot în plenul Senatului și va duce de fapt la blocarea unui parcurs procedural juridic. Am reiterat colegilor din Comisia juridică faptul că noi, atât în cadrul Comisiei juridice, cât și în plenul Senatului, nu spunem și nu judecăm dacă fapta sesizată de Parchetul General întrunește elementele unei infracțiuni. Nu noi suntem cei care declarăm că este vinovat sau nu este vinovat ministrul Viorel Ilie cu privire la cele sesizate de către Parchet. Ceea ce trebuie să facă Senatul (…) este să fie parte activă și să nu fie un element de obstrucție în cadrul unei proceduri judiciare. Noi trebuia să spunem doar că suntem de acord și cerem urmărirea penală tocmai pentru ca acest dosar (…) să ajungă pe masa unui judecător care să decidă”, a explicat parlamentarul liberal. Iulia Scântei a afirmat că senatorii juriști din Coaliție „au intrat pe o analiză de fond asupra elementelor care fac obiectul sesizării”. Viorel Ilie: Nu mi se pare normal să inventezi fapte unui ministru Ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a declarat miercuri că susținerea unanimă a colegilor săi în ceea ce privește cererea DNA de începere a urmăririi penale înseamnă foarte mult pentru el și a afirmat că „nu este normal să inventezi fapte unui ministru”. „Astăzi, la întâlnirea cu colegii mei din ALDE, m-am bucurat de o susținere unanimă ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult. Nu e o perioadă plăcută pentru mine ca om, ca persoană, știu situația neplăcută în care s-a ajuns, atât partidul, cât și Guvernul. Nu este comod să ai un ministru, chiar trei… (cu dosare penale — n.r.). Eu cred că lucrurile se vor rezolva. Eu n-am o problemă și să ajung în instanță. Îmi susțin în continuare nevinovăția”, a spus Ilie. Întrebat de ce nu le cere colegilor să voteze pentru începerea urmăririi penale, Viorel Ilie a răspuns: „Este mai mult decât un proces. (…) Haideți să privim lucrurile în contextul actual. Este o decizie pe care am luat-o astăzi cu toții în cadrul Biroului și eu, ca parte și membru al acestui partid, nu pot decât să mă supun acestei decizii și să mergem pe această cale pentru că nu mi se pare normal să inventezi fapte unui ministru. Ca urmare, mi se pare un lucru care nu ar trebui să se întâmple în România acestor zile”. Referindu-se la criticile aduse de Uniunea Europeană respingerii de către Parlament a cererilor Justiției: „Eu nu împărtășesc aceste lucruri. Consider că România este un stat consolidat, că trebuie să avem o legislație pe care trebuie să o respectăm. Legislația trebuie îmbunătățită. Aceste păreri care ne vin din afară: e bine uneori să ținem cont de ele, dar nu suntem obligați să facem ceea ce ne spun alții”. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

