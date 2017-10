Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu este condus interimar, de câteva zile, de Ionuț Diaconu, venit de la Comisariatul județean Suceava al acestei instituții, prin delegare. Ionuț Diaconu îl înlocuiește, astfel, până la organizarea unui concurs pentru funcția de comisar șef, pe Tiberiu Ciobanu, care de luna trecută lucrează la Departamentul de taxe și impozite al Primăriei Bacău. Imediat după plecarea lui Tiberiu Ciobanu interimatul a rămas în seama comisarului Titi Secară, dar numai pentru puțin timp.

Ionuț Diaconu are 38 de ani și este absolvent al Universității de Agronomie și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, din Iași. Este căsătorit de zece ani și are un copil de cinci ani. Însă, prin domiciliu, noul comisar șef interimar este băcăuan, născut în Onești, dar din 2009 cu activitatea în Suceava, comisar la Comisariatul județean. „În Bacău – ne-a declarat Ionuț Diaconu – am găsit un colectiv unit, care își face datoria. Vreau să continui munca începută de predecesorul meu și respect principiul conform căruia tot timpul este loc de mai bine. Suntem în curs de a identifica problemele specifice zonei, de a le prioritiza, însă prioritatea noastră numărul unu o reprezintă protecția mediului”. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.