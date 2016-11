Comerciantii din Bazarul Onesti nu au avut nici un sprijin de la autoritati in urma incendiului ce le-a mistuit marfurile

Dupa ce la câteva zile de la producerea devastatorului incendiu din Bazarul Onesti autoritatile locale ale municipiului au initiat la Consiliul Local un proiect de hotarâre pentru ajutorarea celor care au avut de suferit la tristul eveniment, in realitate comerciantii onesteni care isi desfasurau activitatea in zona de pe malul Casinului, au fost lasati de izbeliste.

Prin proiectul de hotarâre se mentiona initial “alocarea a 577 000 lei pentru a putea fi achizitionate un numar de 96 chioscuri” dar aceasta initiativa s-a izbit de “impedimentele” care au fost puse ulterior “in calea” acordarii unui sprijin comerciantilor din Bazarul Onesti. In sedinta de la Consiliul Local au fost discutii lungi, “interminabile” si vagi, prin care s-a evidentiat ca “nu sunt spatii publice” pentru desfasurarea de activitati comerciale in municipiu.

Mai mult, autoritatile municipiului si consilierii locali nu au cazut de acord la achizitionarea sau inchirierea unor module, pentru a fi ajutati comerciantii afectati de catre incendiul care a avut loc in luna septembrie. In schimb, toti cei peste 100 de comercianti din Bazarul Onesti au fost somati ca sa darâme toate constructiile in care isi desfasurau activitatea, pe motivul ca “ acest spatiu nu indeplineste conditiile de autorizare si de functionare”.

In fata acestei situatii, dupa ce locul unde s-a aflat Bazarul Onesti a devenit “un câmp gol”, comerciantii ce si-au desfasurat activitatea aici au fost nevoiti sa ia totul de la zero pentru a putea sa asigure familiilor lor minimul trai al existentei.

In timp ce unii au obtinut, in urma unei licitatii, câte un modul in spatiul comercial aflat in preajma Pietei Agroalimentare din Onesti (la care chiria este aproape dubla decât cea pe care au platit-o la bazar!) iar altii au inchiriat diverse spatii prin mai multe locuri din municipiu, sunt multi comercianti care lupta din greu sa isi poata desfasura activitatea, pentru a putea sa razbeasca in a-si asigura un câstig .

Astfel, peste 30 de comercianti care au avut tarabe in Bazarul Onesti, intre care se afla si cei care au pierdut tot in urma incendiului din luna septembrie, au gasit un loc pentru a-si desfasura activitatea pe platoul de pe platforma betonata unde se vând produse agricole.

“Fiecare de aici a cheltuit peste 1000 de lei, improvizându-si câte un cort, pe paleti de lemn. Aici, cuprinsi de frig din toate partile, avem marfurile spre vânzare! Primaria si autoritatile orasului nu ne-au ajutat cu nimic!

Dupa incendiul care ne-a afectat foarte mult, nici macar nu am fost scutiti, pentru o luna macar, de la plata taxei pentru acest spatiu!”, ne-a declarat un comerciant. Cei care infrunta vitregia vremii foarte reci in câte un cort improvizat pe platforma betonata de pe malul Casinului mentioneaza ca Primaria municipiului Onesti a luat in fiecare luna in jur de 300 lei de la fiecare comerciant ce a avut spatiu comercial in spatiul unde a fost bazarul iar dupa producerea incendiului autoritatile locale nu i-a sprijinit cu nimic.

Cu totii asteapta ca sa fie finalizat proiectul pentru amenajarea unui nou bazar, comerciantii fiind in acelasi timp si foarte sceptici ca aceasta constructie sa fie finalizata anul viitor.