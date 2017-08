Comemorarea eroilor căzuți în Primul Război Mondial pe teritoriul județului Bacău se mută în comuna Cașin. Duminică, 13 august, întreaga comunitate, împreună cu reprezentanții autorităților locale și centrale vor participa la evenimentele organizate aici la împlinirea a 100 de ani de la Primul Război Mondial. Militari din garnizoana Bacău în colaborare cu Unitatea Administrativ Teritorială Cașin, Consiliul Local Bacău și Instituția Prefectului vor fi prezenți începând cu ora 12.30 la ceremonialul militar și religios ținut pentru dezvelirea și sfințirea Monumentului eroilor de la Sticlărie. “Manifestările se mută la ora 14.30 la Cimitirul eroilor de la Pârâul Sărat, din aceeași comună, urmând ca la ora 15.15, să aibă loc un ceremonial militar și religios la mormântul Eroului “Căpitan Ștefan Petrovici” de la Biserica Monument “Adormirea Maicii Domnului” din comuna Cașin”, declară lt. Adrian Cocea, ofițer de relații publice la Baza 95 Aeriană Bacău Activități dedicate comemorării eroilor căzuți în Primul Război Mondial vor avea loc pe 19 august și în comuna Oituz. La acest eveniment este posibil să participe și Adrian Țuțuianu, ministrul Apărării Naționale. (Ramona Ionescu) 0 SHARES Share Tweet

