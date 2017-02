La data de 14 februarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de către o tânără de 18 ani din Comăneşti, cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-a sustras din poşetă un portofel. În urma activităţilor specifice desfășurate, a fost identificat un bărbat de 48 ani, din Bacău, bănuit de comiterea faptei. În fapt, bărbatul de 48 ani, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun în municipiul Bacău, profitând de neatenţia tinerei, ar fi sustras portofelul în care aceasta avea suma de 20 lei. Faţă de bărbatul în cauză a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău în vederea luării unei măsuri preventive. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat. 18 SHARES Share Tweet

