Joi, la Comăneşti, pe o porţiune de gheaţă din albia râului Trotuş, foarte aproape de malul dinspre oraş, a fost găsit decedat un bărbat de 53 de ani, din localitate. Acesta era dezbrăcat iar hainele erau alături, dar pe gheaţă s-au găsit şi urme de sânge. Pentru că era vorba de o moarte suspectă, zona a fost imediat izolată, iar la faţa locului a fost chemată o echipă de poliţişti criminalişti, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, care a făcut cercetări acolo şi a ridicat mai multe probe. Trupul neînsufleţit a fost dus apoi la Morgă, pentru ca medicii legişti să-i facă necropsia şi să spună din ce cauză a murit. Se pare că victima a fost văzută ultima dată de rude miercuri seară, în jurul orei 18.00, iar poliţiştii vor trebui acum să afle ce s-a întâmplat cu el după această oră. 53 SHARES Share Tweet

