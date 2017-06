Actualitate Comandament de urgență la Prefectură: Cum ne protejăm de caniculă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău, a participat miercuri, 28 iunie, la o videoconferință care a vizat măsurile privind apărarea împotriva temperaturilor extrem de ridicate din următoarele zile. Comandamentul de caniculă a fost convocat și condus de Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne, și Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătății. Alături de subprefectul Valentin Ivancea, la videoconferință au participat șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Județene de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, reprezentanții societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice și ceilalți membri ai Comitetului județean pentru situații de urgență. „În cadrul videoconferinței au fost analizate măsurile ce trebuie dispuse pentru diminuarea fenomenului de caniculă, verificarea stocurilor de medicamente de urgență, respectiv amenajarea și stabilirea punctelor de prim ajutor la nivelul primăriilor din județ, a lăcașelor de cult și în alte spații dotate cu sisteme de climatizare și a rezervelor de apă la nivelul spitalelor, precum și informarea populației județului prin mass-media asupra riscului de expunere la soare în intervalul orar 11 – 18”, arată Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău. În videoconferința de miercuri au fost stabilite, pe lângă aplicarea planului pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, și următoarele recomandări privind protecția populației: – Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții iau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice); – Se recomandă haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare; – Se recomandă consumul a 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici); – Se recomandă consumul de fructe si legume (pepene, prune, roșii) iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); se vor evita băuturile ce conțin cofeina (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare; – Se vor evita alimentele cu un conținut sporit de grăisimi, în special de origine animală; – Se va evita consumul de alcool, care deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei; – Se va menține legătura cu persoanele vârstnice (rude, vecini, persoane cu dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate a acestora; – Nu vor fi lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

– Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră; – Persoanele care suferă de diferite afecțiunii își vor continua tratamentul, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente; – Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea ritmului activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

