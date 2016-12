Cultura Colindatori la Antiaeriană de Ramona Ionescu -

In cazarma Batalionului 635 Aparare Antiaeriana „Precista" au rasunat colinde. Mai multe grupuri de colindatori si uratori au trecut pragul unitatii militare pentru a vesti nasterea Domnului si apropierea Noului An. Personalul a fost colindat de un grup de copii de la Scoala generala "Emil Braescu" din comuna Magura, de Ansamblul "Hora Siretului" din comuna Saucesti si de Corala "Arhidiacon Ion Luca" din cadrul Asociatiei Studentilor Crestin-Ortodocsi din Bacau.