Educatie Colegiul „Vasile Alecsandri” a câștigat pentru a patra oară, consecutiv, titlul de „Școală Europeană” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De 13 ani, Ministerul Educației Naționale organizează competiția națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” la care participă unitățile de învățământ preuniversitar ce au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului. Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Anul acesta, din județul Bacău au obținut acest titlu Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Colegiul Național „Ferdinand I”. „În privința Certificatului de Școală Europeană, suntem foarte bucuroși pentru că suntem singura instituție din județul Bacău care a reușit pentru a patra oară consecutiv să obțină această distincție. Anul acesta a fost o competiție foarte disputată și doar două instituții din județul nostru am reușit să obținem această titulatură, noi și Colegiul Național «Ferdinand I», cu precizarea că noi ne-am situat superior față de «Ferdinand» și că noi avem continuitate în timp” , a declarat prof. Călin Boambă (foto), directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău. Astăzi, absolvenții alecsandrieni vor organiza cursul festiv, dar și tradiționala defilare prin centrul orașului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.