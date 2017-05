Colegiul Național „Vasile Alecsandri” , la ceas de bilanț

S-a încheiat un nou capitol și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău. Sfârșit, dar și un nou început. O nouă generație și-a luat adio de la anii de liceu, dar a transmis energie și celor care vor urma. A fost ceas de bilanț pentru cei peste 200 de alecsandrieni de la clasele a XII-a, care vineri, 19 mai, au defilat, s-au bucurat, au cântat și și-au luat rămas bun de la profesori și colegi. Au fost patru ani plini de rezultate, de performanțe în activitățile școlare, dar și de multe premii la concursuri și olimpiade naționale și internaționale.

Sărbătoare, majorete, bucurie, muzică populară, Ansamblul „Ciucurelul”, condus de neobositul profesor Mitică Pricope, aniversare, culoare, baloane. Absolvenți, diriginți, cadre didactice, părinți au fost cu toții într-un singur tot și au trăit împreună aceleași emoții.

E firesc ca la un astfel de eveniment de sărbătoare să fim cu toții plini de emoție. Ne despărțim de o generație foarte bună, care a dat olimpici naționali și chiar internaționali, la Limba rusă, cu elevi implicați în numeroase proiecte naționale și internaționale, cărora le urăm mult succes în viață și în ceea ce vor face în viitor. Îi rugăm, ca la ceas de bilanț, să revină în școală și să povestească diriginților, profesorilor și directorilor despre reușitele lor din viață. Celor care vin din urmă le urez să le urmeze exemplu și, de ce nu, chiar să îi depășească”,

a declarat prof. Călin Boambă, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”

Două șefe de promoție 2017



Și pentru că vorbim de rezultate de excepție, în acest an Colegiul Național „Vasile Alecsandri” are două șefe de promoție, care au terminat cu media generală 10(zece), prin elevele Andreea Pavăl, de la clasa a XII-a E, Științele naturii, intensiv engleză, care se pregătește pentru Medicină generală la București, și Ștefania Ciucă, de la clasa XII-a B, Filologie, bilingv.

„Eram pregătită pentru acest rezultat, pentru că și la gimnaziu am fost șefă de promoție. Am făcut clasele V- VIII, tot aici, la «Alecsandri» și mi-am dorit să fiu șefă de promoție și după anii de liceu. Am muncit foarte mult, iar acum culeg roadele”

,ne-a spus Andreea Pavăl.

„Nu a fost greu, dacă îți place. Nu este un efort deosebit. E flatant, emoționant și sunt mândră că reprezint generația mea cu mândrie. Am venit în clasa a IX-a, de la Moinești, am vrut să arăt ca pot și am reușit. Acum mă gândesc deja la admiterea de la facultate. Vreau să urmez Limbi străine, Chineză, și apoi să lucrez la o multinațională”

, ne-a mărturisit și Ștefania Ciucă.

Performanțe

În anul școlar 2016 – 2017, Colegiul „Alecsandri” și-a egalat performața de anul trecut la calificările la olimpiadele naționale, cu 23 de elevi care au reprezentat liceul la Limba engleză, Limba germană, Limba rusă, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Lingvistică, Istorie, Informatică, Tehnologia Informației, Științele pământului, Religie Ortodoxă și tenis de masă, dar și la concursurile naționale de fizică, o ultimă calificare fiind chiar la Olimpiada Națională „Tinerii dezbat”, secțiunea începători. Dintre aceștia, zece s-au întors acasă cu distincții naționale, premii, medalii și mențiuni.

Prin toate aceste rezultate, Colegiul „Alecsandri” s-a impus în peisajul învăţământului băcăuan – şi nu numai – atât prin valorizarea pertinent ştiinţifică a relaţiilor esenţiale între predare / învăţare / evaluare, cât şi prin interese pentru strategiile didactice moderne din perspectiva optimizării proceselor instruirii în funcţie de noua fizionomie a personalităţii elevului. Corpul profesoral de elită al colegiului are permanent în vedere generarea şi stimularea unui fond motivaţional favorabil învăţării activ participante, deci unei motivaţii intrinsece mult sporite a elevilor, stimularea curiozităţii intelectuale a acestora, prin cercetare, studiu şcolar şi extraşcolar temeinic, prin formarea unei conduite implicative, prin valorificarea optimală a disponibilităţilor fiecărui elev şi profesor, deopotrivă în sfera atât de complexă şi mobilă a formării unei personalități.

Pentru anul școlar viitor, la admiterea în clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” are în planul de învățământ 8 clase pe filiera teoretică, din care patru clase la profil uman pe Filologie (2) și Științe sociale (2), și patru clase la profil real, din care două pe Matematică – informatică și două pe Științele naturii. La admiterea în clasa a V-a are doar o singură clasă, de 30 de locuri.