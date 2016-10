Colegiul National „Vasile Alecsandri”, coordonator al unui proiect ErasmusA KA2

Intitulat sugestiv „Moving minds through movies”, proiectul isi propune sa foloseasca instrumentele digitale – film, fotografie – in scopul de a constientiza si sensibiliza elevii cu privire la problemele sociale cu care se confrunta societatea lor, dar si alte comunitati din spatiul european. Partenerii din acest proiect sunt institutii scolare din Polonia, Italia, Lituania si Turcia, care, intre 7 si 11 noiembrie, prin 12 reprezentanti (cadre didactice), se vor reuni in Bacau la o prima intâlnire de lucru.

Colegiul bacauan este reprezentat in acest proiect de echipa de management, formata din prof. Calin Boamba, director, prof. Teona Codreanu, director adjunct, Gina Popa, contabil, si prof. de limba engleza Mariana Andone (coordonator de proiect), dar si de echipa de implementare, din care fac parte 17 profesori din colegiu, care predau diferite discipline scolare. In activitatile si intâlnirile ce se vor desfasura in cei doi ani de derulare a proiectului, vor fi implicati si 12 elevi, din clasele a X-a si a XI-a, in runde de câte patru (pe mobilitatile care vor avea loc in Polonia, Italia si Lituania), urmând ca in România (Bacau) si Turcia sa se realizeze doar asa-zisele intâlniri de management, la care vor participa doar cadre didactice.

„Proiectul are trei componente fundamentale: culturala, educativa si profesionala. Asadar, pe de o parte vorbim de cunoasterea altor sisteme de invatamânt, mod de viata, traditii, iar, pe de alta parte, despre faptul ca elevii participanti vor putea intelege si rezona cu o serie de probleme la nivel local, devenind astfel mai implicati in viata comunitatii, dar, totodata, isi vor insusi valori si atitudini fundamentale, precum respectul, toleranta, spiritul participativ. Din punct de vedere profesional, proiectul intentioneaza sa dezvolte competentele digitale si lingvistice ale elevilor si profesorilor”, a explicat prof. Mariana Andone, coordonatorul proiectului.

Practic, prin acest proiect, elevii partipanti, coordonati indeaproape de profesorii din echipa de implementare, vor identifica punctual problemele comunitatii locale, vor viziona filme si vor participa la workshopuri practice in care vor crea propriile fotografii si productii de film, pentru ca in final sa se realizeze chiar un Club de film la nivelul fiecarei institutii scolare. „Ei vor fi astfel sensibilizati in fata problemelor cu care se confrunta societatea in care traim. Toate activitatile proiectului se adreseaza elevilor colegiului, dar si comunitatii locale.

Selectia celor care vor participa efectiv in mobilitatile si activitatile proiectului se va face pe anumite criterii, dar le vom lasa posibilitatea si sa se voteze intre ei, sa se autoevalueze. Cei selectati vor desfasura activitati cu profesori de limba engleza – limba oficiala a proiectului, de educatie tehnologica si de socio-umane, alaturi de consilierul scolar”, a precizat si prof. Teona Codreanu.

Proiectul are o valoare de 35.220 euro, bani europeni atrasi prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Prima mobilitate urmeaza sa aiba loc in luna februarie, anul viitor, in Polonia.

„Acest proiect reprezinta un prilej nou ca institutia noastra sa se imbogateasca prin interculturalitate si aculturatie in spiritul unei Europe unite si moderne. Elevii nostri vor deveni astfel mai creativi, mai intelepti, prin convertirea realitatilor sociale. Printr-o traducere a titlului proiectului, putem spune ca este o provocare noua a mintilor noastre prin film”, a declarat si prof. Calin Boamba, director.