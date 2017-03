Educatie Colegiul ”N. V. Karpen” organizează, în premieră, prima clasă de învățământ primar de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O nouă premieră la Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen” din Bacău: din toamnă, se va organiza prima clasă de învățământ primar. Din anul școlar 2017, în cadrul unității se vor ține și cursuri de învățământ primar, conducerea colegiului anunțând oficial organizarea primei clase pregătitoare. Copiii, spun reprezentanții unității școlare, vor învăța într-o clasă special amenajată, spațioasă, curată, luminoasă, dotată cu materiale atractive și mobilier modular nou și vor beneficia de toate condițiile specifice desfășurării de activități integrate, audiții, prezentări multimedia și utilizarea de soft educațional. În plus, opțional, micuții vor avea posibilitatea să participe la programul Școală după școală și să ia masa la cantină. ”Ne-am gândit că dacă am avut succes cu grădinița (Grădinița cu program normal și prelungit Bambi, n.r.), vom avea succes și cu organizarea de cursuri de școală primară și, pe viitor, gimnazială. Începând din această toamnă, suntem, astfel, bucuroși să venim în sprijinul părinților și copiilor, și prin organizarea unei prime clase pregătitoare. Clasa va fi amenajată în Corpul B al campusului N. V. Karpen, este spațioasă – 65 mp – și va beneficia de toate dotările necesare acomodării copiilor și derulării unui act de educație corespunzător. Părinții vor putea opta pentru copiii lor și pentru programul Școală după școală și, de asemenea, pentru masă la cantina campusului. Conducerea Primăriei Bacău și-a anunțat interesul pentru ceea ce urmează să facem și ne bazăm pe sprijinul Primăriei Bacău”, a spus prof. Remus Cazacu, directorul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N.V. Karpen” din Bacău.

Totodată, spun reprezentanții colegiului, copiii înscriși la Școală după școală vor putea beneficia și de un timp de odihnă, găsindu-se deja soluția amenajării și dotării unui spațiu de dormit adecvat.

Potrivit conducerii unității, în prezent se fac demersuri pentru identificarea de cadre didactice cu experiență, cu rezultate pozitive în actul educațional. ”Pentru copii, pentru părinți, pentru dezvoltarea noastră, avem tot interesul să continuăm ce am început, organizând și clase de învățământ primar și, desigur, gimnazial. Interesul nostru este ca acest om care va veni la clasa pregătitoare, cadrul didactic, să fie un profesionist”, a spus prof. Simona Lăcătușu, director adjunct Colegiul ”N. V. Karpen” din Bacău. În ceea ce privește numărul copiilor care vor alcătui colectivul primei clase pregătitoare de la ”Karpen”, acesta, a declarat conducerea unității, nu va depăși maximul admis de lege (25) pentru a nu fi afectată calitatea actului educațional. În prezent, se parcurge etapa arondării străzilor pentru unitatea de învățământ. 0 SHARES Share Tweet

