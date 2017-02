Conferinţa Episcopilor Catolici din România şi-a exprimat acordul şi susţine Confederaţia Caritas România în organizarea unei colecte pentru Siria în toate bisericile catolice din ţară, implicit și din Bacău, în ziua de 19 februarie 2017. PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi pr. Egidiu Condac, directorul Centrul Dicecezan Caritas Iaşi, au transmis către comunităţile catolice și o scrisoare deschisă prin care își arată compasiunea pentru cei care astăzi suferă în Siria, dar și pentru cei care au ales să se refugieze în țările vecine (Liban, Iordania, Turcia). Totodată, urmând îndemnul Sfântului Părinte, papa Francisc, Înalții prelați invită pe toţi credincioşii catolici să se alăture acestei acţiuni de solidaritate creştină pe care o propovăduieşte Biserica în spiritul Evangheliei şi să participe la colectă. Situaţia în Siria şi în regiunile învecinate, se mai spune în scrisoare, este cea mai severă criză umanitară şi de încălcare a drepturilor omului din lume. „Războiul din Siria a intrat în al şaselea an şi a provocat suferinţe fără precedent pentru populaţia acestei ţări. Conflictul a devenit din ce în ce mai sângeros şi, chiar dacă nu există statistici exacte, numărul persoanelor care au murit în acest război este estimat de la 250.000 până la 400.000. Peste 11 milioane de oameni au fost alungaţi din casele lor, iar dintre aceştia aproximativ 4 milioane s-au refugiat în afara Siriei. Cei mai mulţi stau în ţările vecine, de multe ori fără condiţii elementare de trai. În acest sens şi Confederaţia Caritas România, prin Programul Naţional de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, împreună cu partenerii din reţeaua Caritas Internationalis, doreşte să vină în ajutorul lor”, este îndemnul care vine din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. 0 SHARES Share Tweet

