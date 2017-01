Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a dispus, joi, constituirea unei comisii speciale în urma informațiilor apărute în public referitoare la generalul Florian Coldea, iar, până la finalizarea verificărilor, acesta este pus la dispoziția șefului SRI, informează un comunicat de presă al instituției. Potrivit sursei citate, atribuțiile generalului Coldea vor fi preluate de către Eduard Hellvig. „În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea și care au fost supuse unor verificări preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale. În acest sens, până la finalizarea verificărilor, domnul general locotenent Florian Coldea este pus la dispoziția Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atribuțiile funcției de prim-adjunct al Serviciului Român de Informații vor fi preluate de către directorul SRI, domnul Eduard Hellvig”, se arată în comunicat. SRI precizează că sunt analizate toate circumstanțele prezentate public, precum și documentele puse la dispoziție de general-locotenent Florian Coldea și reiterează faptul că misiunile Serviciului sunt îndeplinite ”cu bună credință, în interesul securității naționale și a cetățenilor români”. „SRI a dezvoltat mecanisme interne de investigare a oricăror indicii cu privire la încălcări ale legii ori a cadrului normativ intern, pe baza unei metodologii și proceduri validate în timp. Structuri interne specializate și subordonate directorului instituției întreprind, ori de câte ori situația o impune, măsuri complexe de verificare a informațiilor cu privire la posibile încălcări ale legii ori a ordinelor și regulamentelor militare și ulterior adoptă măsurile adecvate. Instituția noastră apreciază ca deosebit de important principiul legalității, care guvernează întreaga activitate a Serviciului, ca fiind o garanție a respectării drepturilor omului și a reputației cadrelor instituției. Ne reafirmăm determinarea de a menține standardele de profesionalism pe care sunt construite alianțele din care SRI face parte alături de servicii partenere din state cu tradiție și democrații consolidate”, adaugă sursa citată. AGERPRES 5 SHARES Share Tweet

