Cod roșu de aroganță și lăcomie

Secetă și caldură iarna, ger și ninsori primăvara, caniculă, ploi violente și inundații, vara. Vânt puternic, care smulge copacii din rădăcină și acoperișurile de pe case, grindină de dimensiuni uriașe, răcire bruscă, apoi iarăși caniculă, incendii… Sunt fenomene extreme asupra apariției cărora specialiștii ne-au avertizat. Între cauze se află defrișările, care au micșorat zonele verzi, plămânii planetei, în favoarea dezvoltării zonelor de producție și a celor rezidențiale, poluarea aerului cu microparticule, dioxid de carbon și alte gaze, poluarea solului și apelor cu deșeurile rezultate din industria chimică și din nebunia consumatorismului. Cei care au trecut de cincizeci de ani știu că „iarna era iarnă și vara era vară" în vremea copilăriei lor. Era arșiță vara săptămâni întregi, nu se răcea brusc. Iarna erau nămeți și viscol, nu praf, vânt, căldură, secetă… Pe 29 februarie 2016 s-au înregistrat 25 de grade în Bacău. Pe 21 aprilie 2017, erau -6 grade și viscolea. E normal? Nu este. Facem ceva? Nu prea. Câte o primărie plantează tei sau înființează livezi de pomi fructiferi pe care le uită în anotimpul următor, silvicultorii donează puieți școlilor, dar puțini se transformă în păduri și, oricum, nu cresc cu viteza cu care lucrează gaterele, iar în orașe copacii sunt înlocuiți cu arbuști decorativi, mulți nepotriviți climei de la noi. Un coleg a publicat, ieri, o fotografie a centrului Bacăului, centru care era „o oază de verdeață" în urmă cu 20 de ani. Văzând-o, mi-am amintit brusc că acolo mă jucam de-a v-ați ascunselea când aveam 6-7 ani. Tot în centru se amenaja „Orășelul Copiilor" prin anii 60. Atunci, „Grădina Publică" era un parc adevărat, nu o zonă de tranzit. Se va schimba ceva? Nu cred. Vom continua să deversăm solvenți în râuri, să tăiem pădurile, să le intoxicăm cu deșeuri și să ne plângem.

