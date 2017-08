Aproximativ trei sferturi din țară va fi și duminică sub avertizare Cod portocaliu de căldură extremă, în timp ce județele din nord vor fi sub Cod galben de temperaturi ridicate. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminică, 6 august, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și se va situa frecvent, în zonele joase de relief, între 82 și 84 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 22 și 25 de grade. Pe durata avertizării Cod roșu de caniculă, în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime extreme de 40 — 41 de grade. De asemenea, pe parcursul zilei de duminică, va fi Cod portocaliu de caniculă în județe din Banat, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, precum și în nordul și estul Olteniei și în sudul Crișanei. În aceste zone, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 36 și 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. Pe de altă parte, în nord-vestul și nordul țării, respectiv local în zonele de munte, va fi Cod galben de disconfort termic ridicat, cu maxime termice ce se vor situa în jurul valorii de 35 de grade. ANM precizează că, în a doua parte a zilei de duminică și în noaptea de duminica spre luni (6/7 august), vor fi averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice, grindină și vijelii, în special la munte, în nord-vestul și nordul teritoriului, iar în cursul zilei de luni (7 august), mai ales în jumătatea de nord. Totodată, vremea caniculară se va menține și pe parcursul săptămânii viitoare, îndeosebi în zonele de câmpie. 0 SHARES Share Tweet

