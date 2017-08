Având în vedere informarea ISU ,,Mr. Constantin Ene” al județului Bacău cu privire la avertizarea meteorologică cod portocaliu de vineri și sâmbătă 04-05.08.2017, când temperaturile maxime se vor situa între 36 și 39 de grade, Primăria Municipiului Bacău a dispus mai multe măsuri suplimentare celor în vigoare . Măsurile instituite se referă la : – Stropirea cu apă a străzilor intens circulate – Ridicarea gunoiului menajer de două ori pe zi în zonele cu supermarketuri, puncte de alimentație publică sau alte locații în care se desfășoară activități comerciale de amploare – Suplimentarea cantităților de dezinfectanți (clor) în incinta ghenelor de gunoi – Suplimentarea patrulelor pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate (Poliția Locală, Jandarmerie) – Repartizarea de apă potabilă angajaților proprii – Zonele aglomerate vor fi supravegheate în mod suplimentar cu patrule ale Poliției Locale și ale Jandarmeriei – Direcția de Asistentă Socială va avea în vedere, în mod deosebit, situația persoanelor vârstnice singure efectuând verificări în acest sens. LISTA PUNCTELOR DE PRIM AJUTOR DIN JUDEŢUL BACĂU CARE VOR FUNCŢIONA ÎN PERIOADA DE CANICULĂ I .MUNICIPIUL BACĂU

1. Direcţia de Asistenţă Socială Bacău – str. Ştefan cel Mare nr. 28

2. Biserica Ortodoxă „Sfântul Neculai” – B-dul Unirii, nr. 4

3. Cinematograful „Central” . str. N. Bălcescu nr.12

4. Casa de Asigurări de Sănătate Bacău – str. Mărăşeşti nr. 13

5. Biserica Ortodoxă „Sf. Dumitru” – str. Narciselor nr.2

6. Primăria municipiului Bacău, Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor – str. H. Coandă nr. 2 II. MUNICIPIUL MOINEŞTI

1. Primăria municipiului Moineşti – str. 1. Vladimirescu nr.14

2. Centrul de Servicii Sociale – strada Căpitan Zăgănescu III. MUNICIPIUL ONEŞTI

1. Primăria municipiului Oneşti – sediul nou, Bvdul Oituz nr.17

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială – str. Poştei nC.1

3. Sediul Pieţei municipiului Oneşti – str. Caşinului

4. Incinta Catedralei .Pogorârea Sfântului Duh” – B-duJ Belvedere, nr. 2

5. Sediul Muzeului de Istorie – B-dul Republicii or.45 IV. ORAŞUL COMĂNEŞTI

1. S.C. „UNICOL FARM” S.R.L. Comăneşti – str. Zăvoi nr.10

2. Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti – str. Vasile Alecsandri, nr. 1

3. S.C. „VASILIADA” S.R.L. Comăneşti – str. Republicii nr. 1

4. S.C. „IRIS FARM” S.R.L. Comăneşti – str. Nufarului nr. 5

5. S.C. TOMINVEST – Aleea Parcului, bloc C8

6. S.C. Unifarrn S.R.L. • Aleea Parcului, bloc C8 V. ORAŞUL TÂRGU OCNA

1. Hotel Măgura – str. Trandafirilor nr 3

2. Farmacia „ROPHARMA” – str, Republicii nr. 1

3. Farmacia „ROPHARMA” – str. C. Negri, bl. A 10

4. Biserica Precista – str. Victoriei, nr.7 VI. ORAŞUL BUHUŞI

1. Spitalul Orăşenesc Buhuşi – str. Voioagă, nr. 2

2. Farmacia ,,ROPHARMA”nr, 22 – B-dul Republicii, nr. 14

3. Casa de Cultură Buhuşi – str, Nicolae Bălcescu VII, ORAŞUL SLĂNIC MOLDOVA

1. Primăria oraşului Slănic Moldova – str. Vasile Alecsandri nr. 4

2. Farmacia „Sfăntu Spiridon” Slănic Moldova

3. C.M.I. dr. Rape Dorel- str, Nicolae BăLcescu

4. C.M.I. dr. Ţurcan Valentina – str. Ştefan cel Mare

5. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova – strada Nicolae Bălcescu VIII. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI

1. Sediul Poliţiei Comunitare Dărmăneşti – str, Muncii, nr. 16

2. C.M.I. dr. Topoliceanu Mircea – str. Uzinei, nr. 36

3. Şcoala Generală nr. 2 Dărmăneşti – str. Chimiei, nr. 26

4. Sediu Farmacie – Str. Petroliştilor

