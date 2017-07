Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, un cod portocaliu de vijelie pentru județul Bacău, valabil între orele 12.00 și 13.00. Se vor semnala intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie cu viteze de peste 90 km/h, frecvente descărcări electrice. Aversele vor depăşi local 20…25 l/mp și se preconizează căderi de grindină de dimensiuni mici și medii Codul portocaliu este pentru localitățile: Bacău, Buhuși, Comănești, Dărmănești, Moinești, Onești, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești-Bistrița, Berești-Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Buciumi, Buhoci, Căiuți, Cleja, Corbasca, Coțofănești, Dămienești, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Livezi, Luizi-Călugăra, Măgirești, Măgura, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Parava, Parincea, Pârjol, Poduri, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sănduleni, Sascut, Săucești, Scorțeni, Solonț, Ștefan cel Mare, Strugari, Tamași, Târgu Trotuș, Traian, Valea Seacă, Zemeș, Sărata; 2 SHARES Share Tweet

