Actualitate Cod galben pentru județul Bacău de Comunicat de presa Județul Bacău intră de sâmbăta, 7 octombrie, ora 03:00, sub avertizarea de cod galben de ploaie. Conform avertizării INMH, sunt se anunță ploi însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte, intensificări ale vântului pâna duminică, 8 octombrie, ora 21:00. Zone afectate sunt Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei În Oltenia, vestul Munteniei, apoi și în sudul Transilvaniei și în centrul Moldovei va ploua pe arii extinse, cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp, iar local se vor cumula 40…50 l/mp. Vântul se va intensifica temporar cu viteze de 50…60 km/h. În zonele montane precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar rafalele de vânt vor depăși 70 km/h, mai ales pe creste.

