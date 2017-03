Social Cod galben de vânt puternic și ninsori, duminică de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenționare meteo Cod galben de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, valabilă duminică, între orele 8:00 și 20:00, în 20 de județe. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în Carpații Orientali și în cei Meridionali vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, local însemnate cantitativ, iar în special la altitudini de peste 1.500 m se va depune strat mai consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de peste 55-60 km/h, iar pe creste peste 70-80 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Se vor afla sub Cod galben județele Covasna, integral, și, parțial, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin, Vrancea, Buzău, Suceava, Neamț și Bacău. AGERPRES 18 SHARES Share Tweet

