Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare cod galben de ploi pentru 15 judeţe din nordul, centrul şi nord-vestul ţării, valabilă de duminică seară până luni noapte. De asemenea, meteorologii spun că începând de duminică seară vremea se va răci, la început în vest, centru şi nord, apoi şi în restul ţării. Potrivit meteorologilor, codul galben de ploi şi vijelii va fi valabil de duminică noapte, de la ora 23.00, până luni noapte, la aceeaşi oră, iar în acest interval, la munte, în Maramureş, Transilvania şi în vestul Moldovei, cantităţile de apă vor depăşi 20 – 25 de litri pe metru pătrat şi izolat 40 – 50 de litri pe metru pătrat. Avertizarea cod galben vizează 15 judeţe: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Sălaj, Cluj, Mureş, Neamţ, Alba, Harghita, Bacău, Sibiu, Braşov, Covasna, Hunedoara şi Caraş-Severin. De asemenea, ABM a emis o informarea de instabilitate atmosferică şi răcire accentuată a temperaturilor, de duminică, de la ora 18.00, până marţi dimineaţă, la ora 8.00. În acest interval vor fi perioade cu averse şi descărcări electrice, în seara zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni, în regiunile vestice şi nord-vestice, iar luni şi în noaptea de luni spre marţi în zona de munte, în centrul ţării şi local în est şi în sud. Cantităţile de apă vor depăşi frecvent 15 – 20 de litri pe metru pătrat şi vor fi condiţii de grindină, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice şi de sud-vest, iar în timpul ploilor va avea aspect de vijelie. Meteorologii precizează că vremea va deveni rece, însă în după-amiaza zilei de duminică se vor menţine canicula şi disconfortul termic în sudul, estul şi centrul ţării.

