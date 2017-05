Social Cod galben de inundații pe râurile Trotuș și Siret, până sâmbătă la miezul nopții de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Hidrologii au emis, sâmbătă, o nouă atenționare Cod galben de inundații, valabilă până la miezul nopții, în trei bazine hidrografice de pe raza județelor Bacău, Neamț, Vrancea, Harghita și Covasna. Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), între orele 16:15 și 00:00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, creșteri importante de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile mici din bazinele hidrografice: Putna — bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Vrancea), Trotuș — bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Bacău, Neamț, Harghita și Covasna) și afluenții mici ai Siretului din județele Bacău și Vrancea. Specialiștii precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul superior al râului Putna. Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională ‘Apele Române’, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Siret și Sistemele de Gospodărire a Apelor: Bacău, Neamț, Harghita, Covasna și Vrancea. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

