26 din cele 41 de județe ale țării, între care și Bacău, vor fi, mâine, sub cod galben de caniculă, între orele 8.00 și 22.00. În cursul zilei de joi, 29 iunie, valul de căldură se va intensifica şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Disconfortul termic va fi accentuat – indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unităţi. Se vor înregistra frecvent temperaturi maxime de 34…36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în general peste 20 de grade, îndeosebi în regiunile extracarpatice. La nivelul municipiului Bacău s-au aprobat măsurile necesare pentru protejarea populației în perioadele caniculare, în acest sens urmând a fi deschise punctele de prim ajutor, respectiv cele șase puncte de distribuire a apei potabile. Acestea vor fi deschise în intervalul orar 10.00 – 17.00, conform recomandării Direcției de Sănătate Publică Bacău, în intervalul 29 iunie-1 iulie, cu posibilitatea prelungirii în cazul emiterii unei noi avertizări meteorologice. Punctele de distribuire a apei potabile pe raza municipiului Bacău sunt următoarele: – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 17A;

– Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai”, B-dul Unirii, nr. 4;

– Teatrul Municipal Bacovia, str. Iernii, nr.7;

– Casa de Asigurări de Sănătate Bacău;

– Biserica Ortodoxă ”Sf. Dumitru”, str. Narciselor, nr. 2;

– Serviciul Public de Evidență a Persoanelor, str. Henri Coandă, nr. 2. 34 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.