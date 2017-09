Orele sunt numărate până la primul clinchet de clopoțel din noul an școlar. În unitățile de învățământ se fac ultimele retușuri pentru ca luni elevii să fie primiți în bănci așa cum se cuvine.

În tot peisajul acesta plăcut, însă, și-a făcut loc un scandal. Părinții elevilor unor clase de la Școala 10 au fost informați pe facebook de către directorul instituției să fie prezenți joi, 7 septembrie, de la ora 9.30, la sediul unității de învățământ pentru a clarifica nelămuririle legate de sălile de clasă.

Problema apărută? Mutarea a patru clase (trei de a III-a și una de a IV-a) de la Școala nr. 10 la Școala 20 (Școala „Ion Luca”, care, atenție!, nu este structură a aceleiași unități cu personalitate juridică) din cauza lipsei de spațiu, o problemă pe care prima unitate de învățământ o are de când au trecut clasele pregătitoare la școală.

Acest fapt i-a nemulțumit pe părinți, care, printre altele, au făcut în așa fel încât să aflăm și noi de acest scandal, lucru nu prea agreat de conducerea Școlii 10. Astfel, ieri, de la ora 9.30, am fost prezenți la această întâlnire care a început calm, însă în două trei minute a degenerat într-o discuție aprinsă.

Pe scurt, vorbea toată lumea cu toată lumea pe un ton destul de ridicat. La întâlnire a participat și prof. Iulia Jicu, directorul Școlii nr. 10, care ne-a precizat foarte clar că nu vrea să facă nicio declarație și că va încerca să desconcesioneze împreună cu ceilalți învățători și profesori situația, alaturi de Lucian Întuneric, reprezentantul părinților în Consilul de Administrație.

Cum ni s-a explicat apariția acestei probleme

Problema lipsei de spațiu a apărut, ni s-a spus, în această vară, când Primăria Municipului Bacău a alocat o sumă de bani Școlii nr. 10 pentru renovare a patru săli de clasă dedicate copiilor de la „pregătitoare”. În aceste condiții patru clase au rămas fără sala unde să-și desfăsoare activitatea, iar direcțiunea a ales să-i mute pe copiii din alte patru clase la Școala 20, lucru ce i-a nemulțumit, normal, pe părinți.

Aceștia au cerut socoteală conducerii școlii și au spus că nu sunt de acord cu aceste măsuri. Mai mult decât atât au încercat să ofere tot ei soluții. Din punctul de vedere al părinților, cea mai simplă rezolvare a lucrurilor în această situație ar fi mutarea claselor a V-a pe învâțământ de schimbul doi, iar elevii să învețe după-amiaza, așa cum era cu ani în urmă.

Evident că au fost invocate fel de fel de motive, problema fiind departe de a fi rezolvată, conducerea anunțând că în cel mai scurt timp vor lua o decizie și că părinții vor fi informați tot pe facebook. Majoritatea părinților nu sunt de acord cu mutarea claselor la Școala 20, unele dintre motive fiind că acea unitate de învățământ are elevi problemă, că drumul până la Școala 20 este mai lung și că le va fi foarte greu micuților să care ghiozdanele foarte grele până acolo sau faptul că unii părinți au câte doi copii în școală și le-ar fi aproape imposibil să alerge cu un copil la o școală și cu altul la altă școală.

Părinților li s-a expus și faptul că școala n-ar fi putut refuza o astfel de investiție din partea primăriei, moment în care cei prezenți au comentat că și ei au investit în școală. Așa cum au rămas lucrurile se pare că va fi destul de dificil de luat cea mai bună decizie.

„Tot ce este legat de managementul unei școli nu depinde de Primăria Bacău. În momentul în care am decis să venim cu o astfel de investiție în unitățile de învățământ, pe clasele pregătitoare, Primăria Bacău a întrebat toate institutiile școlare câte clase pregătitoare vor fi în rețea și unde sunt ele poziționate. Nu Primăria Bacău a stabilit numărul lor și locația lor, ci doar a decis să le modernizeze.

Repet, totul ține exclusiv de directorul de școală, în ceea ce privește organizarea claselor și a activităților ce sunt desfășurate în acestea, totul ține de managementul școlar, nu de primărie”, ne-a declarat primarul Bacăului, Cosmin Necula. La Inspectoratul Școlar Județean nu a ajuns nicio informare legată de această problemă.

„Până anul acesta deciziile au fost foarte bune. Copii de la clasa zero să meargă la Centru Daniel sau dacă nu se mai poate, la Școala 20, pentru că părintele este anunțat de la început și poate decide. Această situație mă deranjează, pentru că dacă aș fi știut în timp util aș fi luat o decizie. Eu am doi copii, unul ar trebui să rămână aici și unul la Școala 20 și nu știu cum am să mă împart. În momentul acesta sunt pusă în fața faptului împlinit și nu este corect.”

Iulia Savin