Cleja: Elevii şi studenţii şi-au dat mâna pentru salvarea pădurilor

Silvicultorii băcăuani au continuat seria acţiunilor de împădurire derulate în cadrul manifestării anuale „Luna plantării arborilor”. De data aceasta, „ţinta” a fost un teren de peste 600 de metri pătraţi din zona localităţii Cleja, unde, în urma secetei din 2010, o parte semnificativă de pădure (peste 12 hectare) a fost atacată de dăunători, ducând la extincţia pomilor din specia conifere.

„Angajaţii noştri, cu ajutorul elevilor, a studenţilor şi a câtorva voluntari, au plantat o suprafaţă de 600 de metri pătraţi din totalul de 12 hectare afectată de dăunători. Încercăm, astfel, să formăm o conştiinţă forestieră. Practic, vorbim despre o suprafaţă pe care s-a aplicat un tratament de extragere a unui arboret care s-a uscat în urma atacurilor unor dăunători”, a declarat Viorel Apopei, inginer silvic la Ocolului Silvic Bacău. Astfel, cu spijinul elevilor de la Colegiul Economic „Ion Ghica”, a studenţilor de la Universitatea „Vasile Alecsandri” şi a unor voluntari, în locul molizilor decimaţi de dăunători, au fost plantaţi circa 300 de puieţi de gorun, cireş şi stejar.

„Avem un proiect, denumit «Eu şi copacul meu», în cadrul căuia sunt prinse şi activităţi de împădurire. Prin urmare, alături de cei de la «Liga studenţilor», câteva zeci dintre elevii noştri de clasa a X-a şi a XII-a, şi-au dat mâna pentru a reface o porţiune de pădure care a avut de suferit din cauza dăunătorilor. Cu o zi înainte, am avut şi un work shop «Pădurea, resursă economică», urmând ca, în luna mai, să avem şi o acţiune de ecologizare”, a declarat prof. Daniela Buznea, de la Colegiul Economic „Ion Ghica”.

Lecţii de supravieţuire în pădure

După ce au trecut de o primă încercare, urcând pieptiş un versant destul de abrupt, e drept, cu mici opriri, pentru a se odihni, elevii şi restul alaiului au fost ospătaţi de organizatori, cu o mică gustare de dimineaţă, pentru a prinde puteri înainte de acţiunea propriu-zisă de împădurire. Mai reţinem că, în cadrul acţiunii „Luna plantării arborilor”, specialiştii în comunicare de la Forma Trading i-a învăţat pe elevi cum să se descurce în pădure în situaţii limită şi nu numai.

„De ani de zile, avem un parteneriat cu Romsilva pe probleme de comunicare interpersonală destinate copiilor. Astfel, am oganizat o serie de workshop-uri de comunicare şi imagine pentru elevi, toate temele fiind legate de pădure. Asta pentru că şi copiii merg în pădure şi trebuie să ştie cum să comunice între ei, cum să se salveze sau să citească semnele de pe copaci. Mai ales în contextul în care nici nu prea există marcaje turistice în ţară. Or, atunci, apelăm la marcajele pe care le face Romsilva, de altfel, foarte bune, în orice situaţie”, a precizat Ovidiu Bufnilă, de la Forma Trading.

La final, amintim şi de participarea unui grup de membri ai Ligii Studenţeşti din Bacău, care, alături de voluntari (foşti studenţi băcăuani), au prestat muncile din cadrul acţiunii de împădurire de la Cleja. „Din păcate, nu suntem în numărul pe care ni l-am fi dorit, dar ne bucurăm că am putut ajunge la această acţiune şi sperăm să facem ceva bine”, a arătat Mihai Viorel Munteanu, liderul Ligi Studenţeşti Bacău.

„Cred că e a şaptea oară de când tot particip la astfel de acţiuni, iniţial pe când eram la «Liga Studenţească». Atunci, l-am cunoscut pe domnul inginer Apopei. După aceea, am tot încercat să le facem ba sub forma unor tabere, ba în alt fel, mi-am angrenat chiar familia – sunt cu cei doi fraţi aici -, prietenii, colegii etc. A devenit un stil de viaţă, aş putea să zic, pentru că mă simt cumva dator faţă de mine să fac aşa ceva”, spune Marius Ilisei, voluntar.

„Am auzit de această activitate de la doamna dirigintă şi am decis să venim şi noi, pentru că mi s-a părut o idee minunată de a contribui, chiar şi într-o mică măsură, la ajutarea naturii. În plus, se ştie că sunt mai multe lucruri importante de făcut în viaţă, printre care şi plantarea unu copac. Or, acum a fost şansa noastră de a face aşa ceva”, a spus Ştefan – Dorin Botezatu, elev la clasa a X-a J, Colegiul Economic.

„O activitate extrem de importantă, din punctul meu de vedere, la care mi-am dorit foarte mult să particip, când am auzit de ea, mai ales că este şi prima mea participare la o plantare de copaci”, Andreea Bragă, 16 ani, elevă a Colegiului Economic.

