Actualitate Civilizația molozului * aruncatul molozului la întâmplare este un fenomen de amploare în Bacău, care se poate lăsa cu amenzi de până la 6000 lei de Ovidiu Pauliuc - E primăvară, vremea e tot mai frumoasă și îmbie nu doar la relaxare, dar și la curățenie generală în locuințe. Mai ales curățenie generală, care se lasă de multe ori cu zugrăveli, modificări interioare, care produc multe deșeuri. Și aici nu discutăm despre gunoaie pur și simplu, ci despre moloz, tocuri de uși, uneori mobilier vechi. Și unde se poate scăpa de astfel de deșeuri, care sunt tratate altfel decât banalul gunoi? Asta este o problemă care indică multă lipsă de civilizație din partea multor băcăuani, precum și multe bătăi de cap pentru autorități. Molozul are un regim special. Pentru a scăpa de el este nevoie uneori chiar de autorizații și avize de depozitare și transport, dar poate fi cerut și sprijinul societății SOMA, operatorul băcăuan de salubritate. Iar dacă nu se respectă regulile, amenzile sunt usturătoare. Însă respectarea legii, inclusiv în acest domeniu, pare facultativă. Autoritățile spun că este un fenomen de amploare, un fel de "sport național". Autoritățile Principala atribuțiune în ridicarea molozului, dacă acesta este depozitat corespunzător, în punctele de colectare, revine societății SOMA. „Firma noastră, prin contractul de salubritate, efectuează operațiunea aceasta, de ridicare a deșeurilor. În momentul în care generatorul de deșeuri de construcții ne anunță, punem la dispoziție un container pentru materiale de construcții. Avem solicitări și de la instituții, și de la cetățeni și oricând suntem în măsură să punem la dispoziție containere de 7 mc sau de 10 mc, mașină specială, avem toată dotarea necesară. Dar evident că sunt și cetățeni care duc molozul la platforma de gunoi, îl lasă acolo și pe aici ți-e drumul. Noi acționăm și în aceste cazuri, dar trebuie știut că oricine are nevoie să ducă molozul ne poate apela", a declarat Gheorghe Maftei, director în cadrul societății SOMA. În problemă este implicată și Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei, mai ales că multe deșeuri din construcții sunt abandonate pe spațiul public al orașului. „În stilul caracteristic, unii dintre noi decid cu de la sine putere cum și când să își demoleze pereții și produc moloz pe care de obicei îl aruncă pe domeniul public, ceea ce este interzis. Ca să demolezi ceva îți trebuie însă autorizație, iar în autorizație există obligativitatea de a lua un aviz de salubritate. În avizul de salubritate, pe care îl emite SOMA, i se impune cetățeanului să aibă un contract de transport deșeuri. Așadar, totul s-ar reduce la respectarea și aplicarea legii. Din păcare, aruncarea molozului la întâmplare a devenit sport național, lucru dovedit de starea multor zone din oraș", spune Daniel Roșu, șef servicii salubrizare în cadrul Primăriei Bacău. Pe întuneric, la periferie De identificarea și sancționarea celor care atuncă molozul „din mersul mașinii" se ocupă Poliția Locală, care pare să aibă mult de furcă. „Prin Ordonanța 195/2015 privind protecția mediului, amenda este de la 3000 la 6000 de lei, conform Legii 211/2011 amenda este de la 1000 la 2000 de lei, iar conform HCL 223/2001 amenda este de la 100 la 300 de lei. Cetățenii ar trebui să pună toate aceste deșeuri din construcții în saci, pe care să îi depoziteze în locurile speciale de colectare, iar operatorul de salubritate trebuie să îi ridice separat. Noi am dat de foarte multe ori amenzi pentru aruncarea la întâmplare a deșeurilor din construcții, celor pe care i-am prins în flagrant. Problema este că mulți aruncă deșeurile noaptea, pe proprietăți private, la periferia orașului. Așadar, toți cei care sunt găsiți în fapt sunt sancționați fără discuție. Fenomenul este de amploare nu numai în Bacău", spune Mihai Genes, din cadrul Poliției Locale Bacău. În oraș abundă zonele care demonstrează că, într-adevăr, lipsa de civilizație a unor băcăuani ia aspect de „sport național" și este un fenomen de amploare. Pe lângă căile ferate, pe malurile luciurilor de apă, pe strada Nicu Enea, prin spatele Autogării și lista poate continua.

