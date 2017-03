Sport Ciuc; încă una și se duc! Vineri, contra Csikszeredei Miercurea Ciuc, Aerostar vizează a cincea victorie la rând din retur care ar apropia-o la 3 puncte de locul 1 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ultima zi de martie aduce primul test cu adevărat dificil pentru Aerostar Bacău în actualul retur de campionat. Un test dificil și, totodată, foarte important. Poate chiar cel mai important din întreg sezonul. Vineri, de la ora 15.00, pe „Aerostar” vine Csikszereda Miercurea Ciuc. Principala pretendentă la promovarea în liga secundă din Seria I a eșalonului trei. Ciucanii au pierdut locul 1 runda trecută, în care au stat, în favoarea Hărmanului, care i-a egalat la puncte: 40. Cu toate acestea, Csikszereda lui Robert Ilyes, Bajko Barna și a marocanului Soufiane Jebari, jucător împrumutat din Segunda B spaniolă, rămâne echipa cu cel mai bun procentaj din campionat. Aerostarul vine, însă, tare din urmă. „Aviatorii” nu au mai pierdut de nouă etape. Iar în acest retur nu au risipit nici măcar un punct, obținând patru victorii din patru. Ultimul succes a fost realizat sâmbăta trecută, la Odorhei, cu 1-0, la capătul unui meci definit de team-managerul Gabi Voicu „drept cel mai bun joc al nostru din această primăvară”. O nouă victorie a băcăuanilor în partida cu Ilyes și Compania ar înăspri și mai mult lupta la vârf, Aerostar apropiindu-se la trei puncte de tandemul Csikszereda- AFC Hărman. „Ne așteaptă un joc foarte dificil, în condițiile în care nu dispunem de lotul complet”, a declarat antrenorul Mișu Ionescu, făcând referire la accidentările lui Tudorache și Antim. „Cu toate acestea, sunt convins că publicul băcăuan care va veni vineri la stadion va avea ce vedea. Va vedea un meci de care pe care și o echipă a Aerostarului care își va da viața pe teren”, a concluzionat Mișu Ionescu. „Faptul că avem un efectiv redus numeric ne unește și mai mult. Iar contra Ciucului vrem să demonstrăm că rezultatele din ultima vreme nu sunt deloc întâmplătoare”, a punctat și veteranul Aerostarului, Adi Gheorghiu. În tur, la Miercurea Ciuc, „aviatorii” au remizat contra Csikszeredei. Acum e loc de mai mult. 0 SHARES Share Tweet

