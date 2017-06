Cireşele de Iteşti încep să-şi facă loc pe piaţă

După un an chinuit, în care au avut de luptat din greu cu vremea extrem de capricioasă (ninsori şi îngheţ târziu, în luna aprilie, precum şi ploi abundente în debutul campaniei de recoltare), pomicultorii băcăuani culeg primele roade. Cum, în luna iunie, la putere, sunt cireşele, culegătorii zilieri s-au şi îndreptat spre livezile puţine care au mai rămas în tot judeţul.

Cea mai cunoscută este cea din Iteşti, care, an de an, a oferit băcăuanilor şi lumii de dincolo de graniţe zeci de mii de tone de cireşe. „Am un sentiment amestecat, de bucurie şi surpriză, pentru că pomii au fost darnici până la urmă şi ne-au dat, totuşi, o producţie mai mult decât bună. Apreciez o cantitate totală de 60-70 de tone, bună, cred eu, ţinând cont de ce a fost în luna aprilie. Sigur, în condiţii bune, producţia ar fi fost mai mult decât dublă”, a declarat Constantin Teodorescu, administratorul firmei Ceravis Iteşti.

Vestul ia aproape tot

Campania de recoltare a debutat de câteva zile, ceea ce înseamnă că o parte din producţie va putea ajunge şi pe pieţele din ţară. Cert este că majoritatea cireşelor au ca destinaţie Italia, unde firma din Iteşti a încheiat două contracte ferme pentru o cantitate de circa 50 de tone. Varianta exportului este cea mai bună pentru producătorul din Iteşti, în condiţiile în care, după ce scade toate cheltuielile, va putea rămâne în buzunar cu 1,40 de euro la fiecare kilogram de cireşe vândut. „Este un preţ bun, în condiţiile pieţelor româneşti. Din fericire, Vestul cere cireşe, pentru că Turcia, Grecia, Italia ş.a. deja le-au epuizat pe ale lor, fiind cu cel puţin trei săptămâni înaintea noastră. În plus, şansa noastră este că Polonia este foarte afectată de frigul din aprilie”, explică Teodorescu.

Zilieri, din ce în ce mai puţini

Dacă până acum, aproape toate cireşele din pieţele noastre au fost din import Grecia, din această săptămână, ne putem aştepta să ajungă pe tarabe şi în magazine şi cireşe de la Iteşti. „Nu am să neglijez niciodată piaţa internă, asta e clar. Cu toate că unii mă critică pentru că ţin la preţ, însă, să nu uite că producţia este mai mică decât anul trecut, şi nici de cheltuielile cu forţa de muncă – la întreţinerea livezii, la recoltare – plus tratamentele.

Preţul la intern este de 5-6 lei kilogramul”, mai spune proprietarul livezii de cireşi de la Iteşti. Partea proastă este că se găseşte foarte greu mână de lucru. Dacă în anii buni, recoltarea se făcea cu aproape 200 de zilieri, acum abia au fost găsiţi jumătate din necesar. Asta pentru că cei care trăiau din munca sezonieră au îmbătrânit, iar cei tineri aleg alte ocupaţii sau se mulţumesc cu ajutorul social. Marius Lupu este din Pădureni, comuna Bereşti Bistriţa.

La 42 de ani, zice că a văzut lumea toată. A fost în mai toate ţările Europei – Italia, Spania, Franţa, Anglia etc. A venit cu mai mulţi din satul său. Sunt ţigani ursari, ceea ce-l face mândru. Nu şi-a negat niciodată originile „Nu suntem din ăia cu fuste şi restul. Noi din asta trăim. Înainte, am fost măcelar în Piaţa Mare. Acum, mai cânt pe la ocazii – nunţi, botezuri – cu verii mei. Câştigăm, pe noapte, cam 150 de euro fiecare, iar ziua venim la cules. Aşa ne-am învăţat”, povesteşte zilierul. Pentru asta primeşte 5-6 lei pentru fiecare lădiţă recoltată, plus mâncare şi transport.

