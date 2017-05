Actualitate Circulația între Bacău și Vaslui a fost întreruptă de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În județul Bacău, traficul rutier este întrerupt pe DN2F Bacău — Vaslui, la kilometrul 38+965 de metri, în localitatea Străminoasa (la limita cu județul Vaslui), deoarece podul provizoriu a fost avariat de o viitură (în ziua de 13 mai 2017). Tot din acest motiv, a fost afectată și partea carosabilă în zona Dragomirești — Vlădia (în județul Vaslui). Pot fi folosite următoarele rute ocolitoare: —dinspre județul Vrancea: DN24 Tișița — Tecuci — Bârlad — Vaslui sau DN11A Adjudu Vechi — Podu Turcului — Bârlad (cu restricție pentru autovehiculele cu m.t.m.a. mai mare de 30 de tone); —dinspre județul Neamț: DN15D Roman — Negrești — Vaslui. 34 SHARES Share Tweet

