Ședința extraordinară a Consiliului Local Bacău de ieri a aprins din nou spiritele, însă nu pe tema premierii elevilor cu rezultate deosebite la examenele naționale, ci pe problema spațiilor de la Piața Centrală pe care municipalitatea le dorește scoase la licitație. Ca şi la şedinţa de vineri, consilierul liberal Mircea Fechet a anunţat că se va opune proiectelor de scoatere la licitaţie a spaţiilor comerciale de la Piaţa Centrală. Aceste proiecte au fost repuse pe ordinea de zi, secretarul municipiului, Ovidiu Popovici argumentând că din motive de urgenţă. Viceprimarul Constantin Scripăț a explicat de ce este necesară garanţia de participare la licitaţie: pentru protejarea proprietarului spaţiilor – adică a Primăriei – faţă de anumite riscuri, în special faţă de riscul ca unii licitatori să nu mai semneze contractele de închiriere după ce câştigă licitaţiile. „Vreau să aduc la cunoştinţă că PNL a depus un proiect de modificare a HCL 311/2014 (cea care specifică nivelul garanţiei de participare) astfel încât să fie o suma modică, de numai 500 de lei” – a spus Mircea Fechet, care a cerut scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi până la dezbaterea acestei iniţiative. Această ideea a determinat reacţia viceprimarului Scripăț, care a anunţat, nervos, că nu se va lăsa şantajat: „Nu-mi puneţi mie condiţii! Nu stau la mila dumneavoastră!”, i-a spus el lui Fechet. Proiectele au fost supuse votului, dar au căzut pentru că PNL a votat împotrivă, PSD şi PSRo neavând suficiente voturi pentru a obţine două treimi. Acest lucru a determinat reacţia sportivului de performanţă Eusebiu Diaconu (PSRo), care a răbufnit: „Să nu mai facem circ aici, în Consiliul local! Să încercăm să fim oameni de caracter!”, s-a adresat el consilierilor PNL. De la 1.000 la 1.500 de lei În ceea ce privește problema premierii/recompensării elevilor cu rezultate foarte bune la Bac și la Evaluarea Națională, consilerul PNL, Ilie Bârzu, a propus mărirea cuantumului de la 1.000 de lei la 2.000 de lei pentru absolventii de la profilele teoretice, însă amendamentul a fost respins. Consilierul PSD Mădălin Pârâianu a propus un alt amendament: recompensarea cu 1500 de lei a celor 37 de absolvenți de la toate categoriile nominalizate inițial, lucru care a și fost aprobat. Dacă Festivalul Vacantei ,, Drumul lui Făt-Frumos” sau evenimentul „fashionist” SkirtBike nu au ridicat probleme, pe marginea proiectul ,,ConectFest” propus de Fundația Comunitară Bacău au apărut discuții în legătură cu suma de peste un milion de lei care ar trebui să se aloce din bugetul local pentru realizarea acestui eveniment care v-a avea loc pe perioada 11- 13 august. Chiar și cu aceste discutii iscate între consilierii Opoziției și viceprimarul Ștefan Daniel Dragoș acest proiect a fost aprobat. Au lipsit de la sedință atât primarul Cosmin Necula, cât și consilierul independent Cristian Ghingheș, ambii aflați în concediu. „Aţi votat hotărârea care prevede garanţia de participare câtă vreme eraţi la Putere şi acum nu vă mai convine şi vă declarați împotriva ei”. Eusebiu Diaconu

