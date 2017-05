Editorial Ciorba reîncălzită de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vom avea o nouă strategie de dezvoltare a județului. Se numește varianta 2017 și se vrea a fi o îmbunătățire a vechii strategii. Aduce ea ceva nou? Se pare că se mizează mai mult pe fonduri europene, unde însă nu prea avem talent. Esența lucrurilor este că, de fapt, se reînnoiește o strategie mai veche, că doar așa scrie la strategia de birocrație, să avem niște hârtii în plus la sertar. Conform statisticilor, economia pare a fi în creștere. Majoritatea dintre noi, însă, caută adânc în buzunare creșterea asta, că poate vor găsi bani de la o leafă la alta. Dar nu găsesc nimic. Însă o strategie nouă, care se tot reînnoiește de 20 de ani încoace, ca planurile cincinale de pe vremuri, sigur ne va aduce fericirea. Dacă spune Partidul sau Guvernul că se schimbă strategia, așa trebuie să fie, chiar dacă nimeni nu știe limpede care vor fi efectele. Dar dă bine la imagine. Aleșii gândesc, nu trag mâța de coadă, le pasă de muritorii de rând. Dar când te trezești dimineața, după ce ai visat atâta bunăstare și preocupare, dai cu fruntea exact de realitatea zilnică. Nu tu fabrici, nu tu uzine, nu producție, vag agricultură, mult comerț, mulți plecați la muncă în străinătate să trimită acasă bani de mers la mall. Anunțurile de angajare din ziar sunt cea mai limpede oglindă a avansatei dezvoltării la care se lucrează cu atâta râvnă: vânzători, cameriste, șoferi, brutari, etc. Nimic din informatică, din producție serioasă, din atât de multe alte domenii care într-adevăr produc valoare. Nu este nimic dezonorant în meseriile enumerate mai sus, ba dimpotrivă, orice om care muncește pentru un ban merită tot respectul. Doar că ei sunt la baza unei societăți care speră că lucrurile vor merge mai bine. Așa că, fără neapărat a gândi ceva de rău despre strategia reîncălzită, să sperăm că ne va aduce și un plus de bunăstare. 0 SHARES Share Tweet

