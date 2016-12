Daca cineva, vreodata, s-ar intreba ce legatura ar putea fi intre ciocolata si Arta, raspunsul l-ar da, fara sa clipeasca, o mana de liceeni cu pasiuni comune de la Colegiul National de Arta « George Apostu » si Colegiul National « Vasile Alecsandri » din Bacau.

Zilele trecute, la cele doua unitati de invatamant, a avut loc o activitate deosebita derulata in cadrul proiectului intitulat « Traditii ROManesti », eveniment organizat sub egida Global Confederation of Romanian Students (G.C.R.S.) si care a avut ca scop incurajarea legarii de prietenii intre elevi cu pasiuni comune (literatura romana, muzica romaneasca traditionala, clasica sau usoara), dar si incurajarea acestora de a privi dincolo de ei insisi, catre cei aflati in nevoi, in cazul de fata fiind vorba despre copiii institutionalizati.

Astfel, echipele de liceeni impreuna cu profesorii lor coordonatori au oferit un spectacol la care publicul nu doar ca a putut « savura » recitaluri din operele preferate ale elevilor, scrise de autori romani, si interpretari de melodii ale unor compozitori romani si dansuri romanesti, dar a putut contribui cu ciocolatele Rom (circa 400 de ciocolatele au fost adunate) si donatii in hainute, jucarii si produse alimentare care, la finele saptamanii trecute, au fost donate unui centru pentru servicii de tip familial.

« Participantii la proiect, elevii si profesorii care au raspuns acestor frumoase provocari vor fi recompensati de organizatia nonguvernamentala G.C.R.S cu o diploma recunoscuta la nivel national si international. De asemenea, pentru a capta atentia cetatenilor, proiectul „Traditii ROManesti” va fi prezentat de catre reporteri la televiziunea ONG-ului. In viitor, speram in organizarea unui numar cat mai mare de astfel de evenimente si la o participare cat mai numeroasa a tinerilor la proiecte de acest tip”, a spus Simona Elena Herciu, ambasadoarea Global Confederation of Romanian Student, la Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau.

Global Confederation of Romanian Students isi propune sa faciliteze integrarea studentilor vorbitori de limba romana, indiferent de tarile in care acestia au decis sa-si continue studiile, si sa promoveze imaginea tinerilor absolventi romani pe piata muncii din tarile respective. Misiunea organizatiei este de a-l ajuta pe studentul vorbitor de limba romana, indiferent de tara in care s-a nascut, sa se acomodeze cat mai repede si sa aiba parte de o experienta de neuitat pe parcursul sederii intr-o tara straina ca urmare a inceperii unui nou ciclu de studii.

Proiectul “Traditii ROManesti” propune realizarea unui eveniment cultural-educativ in scop umanitar. Acesta este in cadrul celei de-a treia editii sub egida Global Confederation of Romanian Students. Principalul scop al proiectului este acordarea unor mici atentii copiilor din orfelinate sau elevilor defavorizati care invata in liceul unde se organizeza proiectul, principalul mijloc de realizare a acestui obiectiv fiind donatiile competitorilor sub forma de dulciuri (ciocolata Rom) pentru a aduce un zambet pe chipurile copiilor in preajma Craciunului, intregul proiect fiind sub egida Global Confederation of Romanian Students.