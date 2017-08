Evenimentele de comemorare care au avut loc la Cașin pentru a aduce recunoștință eroilor Primului Război Mondial din luptele de la Sticlărie (loc aflat în apropierea satului Curița), au avut o puternică reverberație patriotică. Astfel, sfințirea unui monument chiar în locurile unde s-au purtat cele mai crâncene lupte a fost prilejul înălțător pentru localnici, ce au format cu zeci de vehicule rutiere, o adevărată “caravană”, răsplătind în acest mod jertfa supremă a celor 3500 de ostași căzuți în luptele de la Sticlărie. Tineri ce au strâns la piept steagul tricolor, femei în costumele populare tradiționale, înveșmantate cu frumoase marame, oameni de toate vârstele, au urcat drumul prăfuit ce înaintează spre Măgura Cașinului pentru a-și aduce sincerul lor omagiu. ~ncolonat, în peisajul umbrit de culmile dealurilor , a fost prezent și Detașamentul de onoare al Inspectoratului Județean Bacău pentru Situații de Urgență, condus de locotenentul Ionel Gherasim, alături fiind și o fanfară militară. Este de menționat faptul că Drapelul de luptă al acestui detașament a fluturat alături de zecile de steaguri tricolore pe care le-au avut localnicii, în cinstirea momentelor glorioase din urmă cu 100 de ani. “Timp de câteva zile pe pârâul Curița a curs sângele ostașilor români și aici trebuie ca să păstrăm permanent, cele mai adânci sentimente de prețuire și să ne amintim de sfințirea acestui monument! Au trebuit 100 de ani pentru a veni momentul ca să ne întâlnim aici, locuitori ai acestor meleaguri, cadre militare active și în rezervă, la acest eveniment minunat din viața întregii țări”, a declarat colonelul (în rezervă) Paul Valerian Timofte, președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale “Cultul Eroilor – Regina Maria”. Au fost prezenți la această festivitate Maricica Coșa (prefect al județului Bacău), Marius Gheorghiță (vicepreședintele Consiliului Județean Bacău), parlamentarii Constantin Avram, Ionel Palăr, Theodora Șotcan, Ionel Floroiu, autoritățile locale ale comunei Cașin, numeroși invitați: Viorel Ilie, Ministru în Relația cu Parlamentul, Gheorghe Popa (secretar de stat), Ioan Băcioiu, primarul comunei Dragoslavele (din jud. Argeș, loc de unde s-a stabilit la Cașin o comunitate de munteni în jurul anului 1700). La capătul aleii cimentate (mărginite de două șiruri cu lemne de mesteacăn), ce urcă spre înălțimea unui deal, un sobor de preoți condus de părintele protopop Ioan Bârgăoanu (de la Protoieria Onești), a săvârșit slujba de sfințire a acestui monument “ridicat întru cinstirea și pomenirea eroilor căzuți la Sticlărie”. ~n cuvântul său preotul Ioan Bârgăoanu a menționat:”Suntem pe locul unde eroii au luptat pentru întemeierea patriei noastre scumpe, România! Vrem să le știm prefăcută jertfa în podoabă, pentru că ei au adus un cuvânt prin sânge pentru libertatea neamului nostru! Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și în acest loc să sfințim o cruce comemorativă! Cu prinosul dragostei să pășim cu smerenie pe aceste locuri, pe unde ostașii au luptat cu arma în mână și privind spre zarea albastră, au mers în ~mpărăția Cerurilor, pentru a ne lăsa nouă o Românie sfântă și liberă!” Maricica Coșa, prefect al județului Bacău a declarat că este învăluită de emoții în mijlocul acestui eveniment iar Daniel Soroiu, primarul comunei Cașin a menționat:”Poate unora ne-a fost greu ca să ajungem aici, la Sticlărie dar să nu uităm eroismul celor care au luptat pe aceste meleaguri. Slavă eroilor, pe fiecare metru pătrat de aici fiind căzuți eroi!” Deputatul Constantin Avram a afirmat că “nici un sacrificiu nu a fost prea mare pentru soldatul român și se cuvine să îndreptăm gânduri de pioșenie, alături cu lumina unei lumânări!” Un cuvânt emoționant, străbătut de angajare civică a rostit parlamentarul Ionel Floroiu, fiu al acestor meleaguri. “Sunt legat de Cașin prin tot ce însemn ca om. Port în mine moștenirea frumoasă a străbunicilor, bunicilor și părinților, care și-au trăit cu demnitate viața, oricât le-a fost de grea! Prin munții, pe dealurile și văile noastre s-au scris glorioase pagini de istorie românească. Ar fi trebuit să spunem mai demult și mai răspicat cât de mult datorează Moldova și România acestei granițe aici”, a menționat Ionel Floroiu în cuvântul său. 1 of 30 Festivitatea de la acest monument s-a încheiat cu depunerea de coroane și jerbe de flori a reprezentanților instituțiilor prezente dar prinosul recunoștinței cășunenilor pentru eroii neamului a mai fost cuprins într-o pagină de istorie. La marginea satelor Cașin și Curița, în locul numit Pârâul Sărat au fost amplasate 111 cruci de mesteacăn. Când fânul abia a fost strâns și adunat într-o căpiță, pe culmea acestui deal – numit Pârâul Sărat, de cele 111 (număr ce dă o gândire pozitivă!) cruci elevii Școlii Gimnaziale “Institutor N. Pâslaru” Cașin au prins câte o coroniță împletită din frunze de stejar și de brad în cadrul unei festivități pline de o solemnitate aparte. 17 SHARES Share Tweet

