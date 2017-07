Din cele 97 de medii de 10 (zece) în toată țara, două sunt în Bacău, prin candidatele Olga Teodora Popescu, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, și Laura Elena Ionașcu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

Olga Teodora Popescu: „Am plâns de bucurie, împreună cu părinții mei”

„Sincer, nu mă așteptam la un astfel de rezultat. Aveam ceva emotii la lucrarea de la Limba română, pentru că la Fizică și Matematică știam că voi lua 10. Eram singură acasă când am deschis aplicația de pe internet și am aflat notele. Apoi am sunat-o pe mama și am plâns amândouă prin telefon. Bineînțeles ca a urmat apoi și tata. E fericire în familie. Acum mă pregătesc pentru admitere la Academia de Studii Economice din București, unde voi mai da un test la Limba engleză, dar nu mai am emoții. Pot să spun că sunt în vacanță”, a declarat Olga pentru „Deșteptarea.ro”.

Am mai scris de Olga Popescu în luna mai, la cursul festiv al absolvenților, pentru a semnala o altă performanță deosebită de-a ei: în toți cei 4 ani de liceu a reușit să ia premiul I, consecutiv, la Olimpiada Națională de Religie Catolică, sub îndrumarea prof. Angela Budău.

„Să știți că nu este ușor să ajungi în vârf, ci să reușești să te menții. În cei patru ani de «Vrănceanu» am încercat să fac asta cât de bine am putut, chiar dacă acest lucru a însemnat și anumite sacrificii. Dar a fost un drum plin de satisfacții. Nu regret nimic, au fost ani plăcuți, aici m-am dezvoltat personal, aici am devenit mult mai responsabilă. Iar la facultate, mai departe, îmi doresc să fiu tot sus. Să fiu eu”, ne-a mai spus candidata de 10. Urmare a acestei reușite, Olga este declarată și șefa de promoție 2017 a Colegiului Național „Gh. Vrănceanu” Bacău.

Laura Elena Ionașcu: „Nu eram așa sigură pe mine, dar mă bucur că e așa”

Laura Ionașcu, absolventa de la „Alecsandri”, a fost în cei patru ani de liceu căministă. Este de loc din județul Neamț, comuna Români, sat Goșmani.

„Dacă mă credeți, nici nu mă așteptam să iau chiar 10 pe linie. Nu eram așa de sigură pe mine, dar mă bucur că am reușit și că e așa. M-a sunat o prietenă și mi-a spus că s-au afișat rezultatele și că sunt prima pe listă, alături de colega mea de la «Vrănceanu». Mama a început să plângă când i-am spus, iar tatălui nu-i venea să creadă. Nici eu nu realizez că e adevărat. Am dat bacalaureatul la Limba română, Istorie și Geografie, și deși știam ce am scris și cât am scris, am avut emoții pentru note, pentru că nu știi cum ești apreciat de cei care corectează”, ne-a declarat și Laura, imediat după ce a aflat rezultatele de la examen. Pe 23 iulie va mai avea de trecut un hop, admiterea la Facultate. A ales Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Drept, la care va mai da un examen la Limba română.

„Dar va conta și nota de la Bacalaureat, în proporție de 50%. O săptămână voi lua pauză, dar apoi mă voi apuca din nou de repetat materia, ca să iau și acest examen. Cred că va conta și media de liceu, care la mine este de 9,94. Oricum, am încredere în mine”, a mai adăugat. Cât despre cei patru ani de „Alecsandri”, Laura ne-a mărturisit că au fost cei mai frumoși ani, cu profesori speciali, cărora le datorează totul. „A fost prima mea opțiune atunci când m-am înscris la liceu. Am simțit că aici voi face performanță și așa a fost”, a mai spus candidata de 10, absolventa Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău.