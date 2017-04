Cine sunt candidații care se luptă pentru președinția PNL Bacau?

Vineri și duminică vor avea loc alegeri pentru structurile de conducere ale Partidului Național Liberal. Vă prezentăm candidații la funcțiile de lideri ai organizației municipale a PNL, precum și pretendenții la șefia organizației județene PNL, în măsura în care aceștia au răspuns demersului nostru jurnalistic. (Silvia Pătrășcanu, Ovidiu Pauliuc)

Candidații la conducerea organizației municipale Bacău a PNL

Dragoș Luchian

Absolvent la Facultății de Agronomie Iași, fost viceprimar al Bacăului, fost senator PNL în mandatul 2012-2016

Dragi colegi, atmosfera de lucru in cadrul intalnirilor noastre se va schimba. Ne vom intalni mai des, ne vom consulta asupra mesajelor pe care vrem sa le transmitem oamenilor, ne vom intalni cu reprezentantii nostri in Consiliul Local. Avem misiunea importanta de a le transmite ceea ce bacauanii doresc de la noi. Imi doresc sa atragem cat mai multi membri noi, sa aducem de partea noastra antreprenorii, vizionarii care pot dezvolta in directia potrivita acest oras. Va promit si ca vom rezolva problema adeziunilor, astfel incat sa fim la zi cu baza de date, fiecare dintre membrii nostri sa fie legitimat, sa aiba drept de vot. Va asigur ca ma intereseaza opinia dumneavoastra si sunt dispus sa ascult fiecare argument.

Cucu Eusebiu-Daniel

Licenţiat în Economie şi Drept şi master în Managementul Instituţiilor din Administraţia Publică. A condus numeroase colective din postura de director economic şi administrator de firmă. Membru PNL din 2005 şi membru în Biroul Politic Municipal din 2012.

“Consider Liberalismul ca un drept universal-valabil indiferent de apartenenţa politică. Însă, în acelaşi timp, ca un individ care profesează o meserie liberală, care uneori priveşte cu acelasi scepticism şi pe alocuri, dezgust scena politică românească ca aproape orice cetăţean,consider că apartenenţa mea la acest partid politic reprezintă, pe langă un privilegiu, singurul raţionament de a face politică în România deoarece a fi membru PNL nu reprezintă doar a fi membru al unui simplu partid politic, ci un veritabil complex de factori istorici, doctrinari şi politici. Vreau o SCHIMBARE!

Mircea Fechet

„Candidez pentru un nou început al organizației PNL mun. Bacău, la funcția de președinte.

Nu vreau altceva decât să mi se dea posibilitatea de a demonstra ceea ce pot face pentru partid, așa cum și alții au avut-o.

Cum am spus și ieri colegilor, după această confruntare nu trebuie să rămână nimeni în afara jocului întrucât PNL are nevoie de toți!

Totodată ușile partidului vor fi larg deschise cu speranța că băcăuanii care cred în liberalism într-un oraș condus în mod haotic de către administrația Necula- PSD vor veni alături de noi”

Ilie Bîrzu

Ilie Bîrzu are 56 de ani, a absolvit Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini și este inginer diplomat.

Este membru al PNL Bacău, consilier local din 1992 (aflat, așadar, la al VII-lea mandat), viceprimar și primar interimar în 2016, vicepreședinte al organizației municipale PNL Bacău în perioada 2009-2017 și vicepreședinte al organizației județene a PNL în perioada 2014-2017.

„Candidez deoarece am experiența necesară pentru a contribui la reconstruirea organizației municipale a PNL și vreau să încep acest proces de la baza partidului, mai exact de la organizațiile secțiilor de votare și cele de cartier. Doresc să redau încrederea băcăuanilor în PNL și să-i conving pe tineri să se implice în viața comunității și să vină alături de mișcarea liberală. Vom reuși să facem aceste lucruri numai dacă vom avea o echipă puternică și unită.”

Viorel Cojocaru

Tehnician aprovizionare. Din 2004 membru PNL, fost consilier local în mandatul 2012-2016.

„M-am angajat în aceastră luptă fiindcă, fiind și mai în vârstă decât mulți alți colegi din partid, vreau să fie bine.

Am experiența vârstei, care poate vine în contrdicție cu această nevoie exprimată de a avea doar oameni tineri, însă cred că pot aduce un suflu nou în partid tocmai prin virtutea experienței”.

Daniel Miclăuș a refuzat categoric să se prezinte public (în presă).

Candidații la conducerea organizației județene a PNL

Petrică Mihăilă

Petrică Mihăilă are 54 de ani, este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații Iași, inginer la Telekom S. A. de la absolvire.

Este consilier județean la al IV-lea mandat consecutiv, membru al PNL Bacău, ales prim-vicepreședinte al organizației județene PNL în 2013, vicepreședinte din septembrie 2016 și membru al Biroului Permanent Județean al PNL Bacău.

„Candidez pentru a promova un proiect nou, cu reforme politice reale, astfel încât organizația noastră să reprezinte cu adevărat Dreapta în județ. PNL Bacău are nevoie de deschidere totală către tineri, către oamenii cu inițiativă, către societatea civilă. Trebuie și poate să devină o voce hotărâtă și puternică împotriva abuzurilor PSD. Organizația județeană a PNL are resurse interne foarte bune, care trebuie valorificate.”

Ionel Palăr

Absolvent al Institutului Diplomatic Român. Vechi membru al PNL, deputat, actual lider al PNL Bacău.

Va prezenta motivația sa pentru angajarea în lupta politică, promisă redacției noastre, care însă din cauze obiective nu s-a produs deocamdată.