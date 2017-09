Editorial Cine și unde spune „prezent” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primele mărturii privind începutul anului școlar au apărut, așa cum era de așteptat, pe facebook. Copii frumoși și emoționați, părinți încă și mai emoționați au împărtășit această experiență prietenilor și străinilor. Au dreptul să se bucure măcar acum, în ziua buchetelor de flori și a reîntâlnirilor. Pentru a-și povesti nemulțumirile despre fondul clasei, conținutul manualelor, programa încărcată, lipsa siguranței sau a cabinetelor medicale au la dispoziție un an întreg. Au spus „prezent” pe rețelele de socializare și oficialii. Păi cum să fi lipsit? Parlamentari, primari, șefi de instituții și consilieri au fost alături de părinți, copii și dascăli în prima zi de școală, iar asta trebuie să se vadă, să se știe! Nimic neobișnuit. Au participat la un eveniment, și-au făcut datoria, prin urmare e firesc să ofere informații despre asta dacă sunt convinși că informațiile le sunt utile cetățenilor. Mai ciudată e prezența pe facebook a reprezentanților unor instituții în celelalte zile. Sunt destui bugetari care postează rețete, citate celebre, poezii, fotografii personale și istorioare în orele destinate muncii remunerate din banul public. Repet, nu în timpul liber, ci în orele în care se află la serviciu. O fi prinsă în fișa postului promovarea noilor modele de pantofi sau a imaginii personale? Aud frecvent că numărul angajaților e prea mic, că volumul de muncă e prea mare și, vai, posturile sunt blocate! De aici și mirarea mea față de hărnicia cu care postează X sau Y diverse „mărgele”, începând de la prima oră. Putem crede că, de-o vreme, condica se semnează pe facebook. Dacă nu ești pe facebook înseamnă că nu muncești. Sau e taman invers? Ar trebui să fim recunoscători căci de pe rețelele de socializare aflăm ce fac liderii politici și șefii din administrație, pe la ce sfințiri, comemorări sau inaugurări au mai fost. Aflăm și ce nu fac, dar asta de la oamenii obișnuiți care distribuie poze cu școli neigienizate, drumuri pline de gropi, intersecții asediate de maidanezi sau munți de gunoaie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.