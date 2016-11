Cine salveaza Centrul de Transfuzii?

Situatia cladirii in care functioneaza Centrul de Transfuzii Bacau nu este chiar pe roze, asa cum de altfel se intâmpla si la nivel national. Cladirea Centrului, care se afla in incinta Spitalului Judetean, undeva in spatele cladirii administrative, a fost construita in 1967 si nu s-au facut lucrari de consolidare, dupa cum a declarat dr. Adriana Ghinda, directorul Centrului de Transfuzii Bacau.

„Subsolul este dezafectat, pentru ca, nefiind consolidata cladirea, se infiltreaza apa si in aceasta situatie in subsol nu avem absolut nimic”, a spus sefa de la „Transfuzii”, care a precizat ca anul trecut a reusit sa intabuleze cladirea. „Ni s-a spus ca dupa intabulare o sa fim ajutati sa consolidam cladirea. Noi tinem direct de Minister”, a continuat dr. Adriana Ghinda.

Firma React Non Profit a inceput sa faca lucrari partiale pe la diferite centre de transfuzii din tara, dar, din pacate, Bacaul n-a prins nici un loc pe lista cladirilor care urmeaza sa fie modernizate. O expertiza realizata in urma cu mai multi ani atesta faptul ca aceasta cladire nu are armatura si in eventualitatea unui cutremur mai mare s-ar produce foarte multe daune, mergând pâna la prabusirea cladirii.

„Centrele de Transfuzii din tara au fost un fel de Cenusareasa. Niciodata n-au existat suficienti bani ca sa se puna la punct. Exista o mare diferenta intre reteaua noastra de transfuzii si retelele din Europa”, a mai spus dr. Adriana Ghinda, care a recunoscut ca reteaua noastra de transfuzii este una saraca.

Mici modernizari, cu fonduri proprii

Cei de la Centrul de Transfuzii Bacau au incercat mai multe variante pentru a obtine finantari pentru diverse lucrari care sa imbunatateasca situatia cladirii in care functioneaza. In ciuda faptului ca centrul din Bacau arata cum arata, sta mai bine decât altele din tara, asta si pentru ca s-au facut niste renovari, in limita posibilitatilor.

„Cu fonduri proprii, care provin cumva tot de la stat, in sensul ca noi facem analize pentru spitale iar spitalele ne deconteaza analizele, am reusit sa punem aer conditionat. Lumea nu prea intelege treaba asta, dar când afara vara erau 38 de grade, inauntru la noi erau 36 de grade si ni se coagula sângele in eprubete. Astfel, in decembrie anul trecut am prins ceva fonduri si noi am cumparat aparate de aer conditionat”, ne-a povestit sefa de la Centrul de Transfuzii Bacau. In ciuda faptului ca s-a mai varuit, s-a mai cumparat ceva mobilier, s-au pus si câteva geamuri termopan, inca exista multe probleme. Poate parea amuzant, dar cercevelele de la etajul 1 al cladirii, sunt cele originale, din 1967.

Cu toate acestea, cei de la centrul bacauan spun ca speranta moare ultima. „Incercam sa mai gasim câte o sponsorizare, ne mai plângem in colo si incoace. De exemplu, parterul a fost modernizat de Dedeman, pe vremea când nu eram eu director. Mi-as dori ca macar subsolul sa fie refacut, poate pentru a face macar o arhiva acolo”, a mai spus dr. Ghinda, care a precizat ca, totusi, cea mai importanta problema este consolidarea cladirii. Ne-a dat drept exemplu lucrarile care au fost facute la sectia de radioterapie din imediata vecinatate, in sensul ca atunci când lucrau betonierele, cladirea Centrului de Transfuzii tremura din toate incheiturile.

Nici nu am vrea sa ne imaginam, in astfel de conditii, ce s-ar intâmpla in urma unui seism ceva mai serios. Iar Centrul de Transfuzii este un punct important, chiar strategic, mai ales in urma unui dezastru provocat de un cutremur si nu numai. Numai in luna octombrie a acestui an, un numar de 740 de persoane au trecut pragul centrului pentru a dona sânge, tocmai pentru a salva alte vieti.

Dar, cine poate salva Centrul de Transfuzii Bacau?

„Am depus si noi documentatie pentru modernizare, dar anul acesta nu am intrat pe lista. Suntem in asteptare si problema este ca noi chiar avem nevoie de consolidare.”

dr. Adriana Ghinda, directorul Centrului de Transfuzii Bacau